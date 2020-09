Екатерину Волкову экстренно прооперировали

View this post on Instagram

Доброго всем воскресного дня! Спасибо вам, видите, ваша поддержка и «жаление» сделали своё благотворное дело - отёк уже почти спал, ну совсем чуть чуть осталось 🙏🏼 🥰 Я вот про что - говорят « все дело в шляпе», интересно, почему? Я вот занимаюсь головными уборами Wolka, и это родилось случайно, мама попросила отстегнуть капюшон от куртки ))) Я знаю, что многие не очень любят шапки - волосы быстро пачкаются, укладка портится, просто не идёт и т.д А у нас такой климат, уж извините, утепляться обязательно надо. А теперь ещё и соблюдать масочный режим с этим #Covid ( будь он не ладен) А какие вы головные уборы любите? И что главное при выборе утепления главной части человека (Чело — древнерусское название лобной части головы, центральной или передней части- Век - 100 лет !☝🏼 Кстати, мы решили выпускать neck ( листай карусель) отдельно от мужской волки ( он был у нас в наборе)- во первых это утепляшка горла, во вторых может служить маской 😀, в третьих - этот аксессуар абсолютно унисекс, для мальчиков, для девочек и для детей ☝🏼 ⠀ Как вам эта идея? Назадавала вопросов и пошла готовиться к фотосессии 😆 Хорошего дня и отличного настроения - утепляйтесь пожалуйста ❤️ И будьте здоровы ❤️ ⠀ Шляпа @myhatfield Neck ( нэк) @wolkawear #wolka #wolkawear #екатеринаволкова #вседеловшляпе #интересно #осеньзима #головныеуборы #нэк #neck #будьтездоровы #человек