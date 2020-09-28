Екатерину Волкову экстренно прооперировали

Анастасия Иванова

Актрисе Екатерине Волковой стало плохо на съемках сериала «Скорая помощь». Девушка почувствовала острую боль и прибегла к помощи медиков. Как оказалось, Екатерина десять лет проходила с осколком зуба в десне, однако недавно он воспалился и привёл к проблемам со здоровьем. О своем самочувствии актриса рассказала в микроблоге в Instagram.

«Все началось с того, что у меня разболелся зуб. Уже на съёмках начался отёк. Я поехала к врачу в больницу, сделали снимок. И оказалось, что там, в десне, у меня находится осколок зуба, с которым я ходила лет 10. И вот, видимо, подпростыла и результат- воспаление. Разрезали десну, удалили осколок»,

— вспоминает актриса.

Волкова отметила, что ей сейчас нужна поддержка, но получить ее не от кого. Именно поэтому она решила излить душу поклонникам в социальной сети.

«Когда болеешь ничего тебя не радует. Простите за моё нытьё, меня вот как раз сейчас некому пожалеть»,

— добавила Екатерина.

К тому же, актриса переживает, что из-за ее болезни пришлось отменить съемки сериала «Скорая помощь».

Несколько дней назад Екатерна поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что благодаря «жалению» отек почти спал.

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