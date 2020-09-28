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Екатерину Волкову экстренно прооперировали

Екатерину Волкову экстренно прооперировали

Актрисе Екатерине Волковой стало плохо на съемках сериала «Скорая помощь». Девушка почувствовала острую боль и прибегла к помощи медиков. Как оказалось, Екатерина десять лет проходила с осколком зуба в десне, однако недавно он воспалился и привёл к проблемам со здоровьем. О своем самочувствии актриса рассказала в микроблоге в Instagram.


 «Все началось с того, что у меня разболелся зуб. Уже на съёмках начался отёк. Я поехала к врачу в больницу, сделали снимок. И оказалось, что там, в десне, у меня находится осколок зуба, с которым я ходила лет 10. И вот, видимо, подпростыла и результат- воспаление. Разрезали десну, удалили осколок»,


— вспоминает актриса.

Волкова отметила, что ей сейчас нужна поддержка, но получить ее не от кого. Именно поэтому она решила излить душу поклонникам в социальной сети.

«Когда болеешь ничего тебя не радует. Простите за моё нытьё, меня вот как раз сейчас некому пожалеть»,

— добавила Екатерина.

К тому же, актриса переживает, что из-за ее болезни пришлось отменить съемки сериала «Скорая помощь».

Несколько дней назад Екатерна поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что благодаря «жалению» отек почти спал.

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Доброго всем воскресного дня! Спасибо вам, видите, ваша поддержка и «жаление» сделали своё благотворное дело - отёк уже почти спал, ну совсем чуть чуть осталось 🙏🏼 🥰 Я вот про что - говорят « все дело в шляпе», интересно, почему? Я вот занимаюсь головными уборами Wolka, и это родилось случайно, мама попросила отстегнуть капюшон от куртки ))) Я знаю, что многие не очень любят шапки - волосы быстро пачкаются, укладка портится, просто не идёт и т.д А у нас такой климат, уж извините, утепляться обязательно надо. А теперь ещё и соблюдать масочный режим с этим #Covid ( будь он не ладен) А какие вы головные уборы любите? И что главное при выборе утепления главной части человека (Чело — древнерусское название лобной части головы, центральной или передней части- Век - 100 лет !☝🏼 Кстати, мы решили выпускать neck ( листай карусель) отдельно от мужской волки ( он был у нас в наборе)- во первых это утепляшка горла, во вторых может служить маской 😀, в третьих - этот аксессуар абсолютно унисекс, для мальчиков, для девочек и для детей ☝🏼 ⠀ Как вам эта идея? Назадавала вопросов и пошла готовиться к фотосессии 😆 Хорошего дня и отличного настроения - утепляйтесь пожалуйста ❤️ И будьте здоровы ❤️ ⠀ Шляпа @myhatfield Neck ( нэк) @wolkawear #wolka #wolkawear #екатеринаволкова #вседеловшляпе #интересно #осеньзима #головныеуборы #нэк #neck #будьтездоровы #человек

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По материалам: popcake.tv

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