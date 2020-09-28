Гематомы, 12 переломов, передних зубов нет: Что сейчас с бывшим мужем Лолиты?

Влада Некрасова

В мае стало известно, что бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов госпитализирован в больницу с многочисленными травмами, в том числе головы. Врачи оценили его состояние как «удовлетворительное». Дмитрию Иванову предстоит долгий путь восстановления. Ему уже сделали шесть операций, но это еще не предел.

На днях он впервые прокомментировал свое состояние на ТВ. Дмитрий стал гостем программы «Звезды сошлись», где рассказал о тяжелой реабилитации.

«После несчастного случая не удалось полностью восстановить лицо. У меня еще остались гематомы. Было 12 переломов, глаз не было видно, нос просто отсутствовал. Хрящ был поломан. Поставили штыри, я дышал через рот. Пять дней не мог встать. Передних зубов сейчас вообще нет — хожу с капой. Еще предстоит провести операции, но их уже гораздо меньше»,

— признался Дмитрий.

Дмитрий также добавил, что левую сторону лица вовсе не чувствовал и мог потерять зрение на 80%. В срочном порядке врачи прооперировали спортсмена, реконструировав лицо.

Экс-супруг Лолита назвал сумму, которую он уже потратил на вмешательство хирургов. Лечение обошлось Дмитрию в 800 тысяч рублей. По его словам, деньгами ему помогли друзья.

«Часть суммы моя, часть дали ребята-сквошисты. Они сбросились, сделали клич в социальных сетях, помогли восстановиться»,

— заявил Иванов.

Желаем ему скорейшего восстановления.

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