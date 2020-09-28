Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гематомы, 12 переломов, передних зубов нет: Что сейчас с бывшим мужем Лолиты?

Гематомы, 12 переломов, передних зубов нет: Что сейчас с бывшим мужем Лолиты?

В мае стало известно, что бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов госпитализирован в больницу с многочисленными травмами, в том числе головы. Врачи оценили его состояние как «удовлетворительное». Дмитрию Иванову предстоит долгий путь восстановления. Ему уже сделали шесть операций, но это еще не предел.


На днях он впервые прокомментировал свое состояние на ТВ. Дмитрий стал гостем программы «Звезды сошлись», где рассказал о тяжелой реабилитации.


«После несчастного случая не удалось полностью восстановить лицо. У меня еще остались гематомы. Было 12 переломов, глаз не было видно, нос просто отсутствовал. Хрящ был поломан. Поставили штыри, я дышал через рот. Пять дней не мог встать. Передних зубов сейчас вообще нет — хожу с капой. Еще предстоит провести операции, но их уже гораздо меньше»,

— признался Дмитрий.

Дмитрий также добавил, что левую сторону лица вовсе не чувствовал и мог потерять зрение на 80%. В срочном порядке врачи прооперировали спортсмена, реконструировав лицо.

Экс-супруг Лолита назвал сумму, которую он уже потратил на вмешательство хирургов. Лечение обошлось Дмитрию в 800 тысяч рублей. По его словам, деньгами ему помогли друзья.

 «Часть суммы моя, часть дали ребята-сквошисты. Они сбросились, сделали клич в социальных сетях, помогли восстановиться»,

— заявил Иванов.

Желаем ему скорейшего восстановления.

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

«Он искалечил мою душу», — песня Тэхёна из BTS испортила психику АРМИ
«Он искалечил мою душу», — песня Тэхёна из BTS испортила психику АРМИ
Как выгодно купить лайки в Инстаграм
Как выгодно купить лайки в Инстаграм
Никита Ефремов о неудавшемся браке, отношениях с Марией Иваковой и гнете звездной фамилии
Никита Ефремов о неудавшемся браке, отношениях с Марией Иваковой и
Белоруссия предложила делать карьерные самосвалы "Белаз" в России
Белоруссия предложила делать карьерные самосвалы "Белаз" в России
Водянова поделилась первым "домашним" фото с мужем-миллиардером
Водянова поделилась первым "домашним" фото с мужем-миллиардером
Глава МИД Приднестровья поддержал коллегу из Нагорного Карабаха
Глава МИД Приднестровья поддержал коллегу из Нагорного Карабаха
Путин проведет совещание с правительством во вторник
Путин проведет совещание с правительством во вторник
На нестабильность рубля отреагировали в Кремле
На нестабильность рубля отреагировали в Кремле
Реконструкция лица по черепу подтвердила реалистичность одного из фаюмских портретов
Реконструкция лица по черепу подтвердила реалистичность одного из
Звездопады в октябре — Тауриды и Ориониды
Звездопады в октябре — Тауриды и Ориониды
Рубль занял третье место по глубине падения к доллару с начала года
Рубль занял третье место по глубине падения к доллару с начала года
Алексей Фомин: «Всегда вдохновлялся музыкой Таривердиева»
Алексей Фомин: «Всегда вдохновлялся музыкой Таривердиева»

Топ на сегодня

Переговоров нет и не будет: В Баку уверены, что Россия не придет в Карабах
Переговоров нет и не будет: В Баку уверены, что Россия не придет
Платежные сервисы обслуживать проще с Betatransfer Kassa
Платежные сервисы обслуживать проще с Betatransfer Kassa
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
В Казахстане начали строительство завода для техники "КамАЗ"
В Казахстане начали строительство завода для техники "КамАЗ"
Объявили призыв. В Армении мобилизуют население из-за ситуации в Карабахе
Объявили призыв. В Армении мобилизуют население из-за ситуации в

Еще по теме

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Адвокат Лолиты заявил в полицию на сломавшего челюсть экс-супруга певицы
Бывшего мужа Лолиты госпитализировали с тяжелыми травмами, ему может понадобиться пластика
Пятый муж Лолиты подал на нее заявление в полицию