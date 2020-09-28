Глава МИД Приднестровья поддержал коллегу из Нагорного Карабаха

Влада Некрасова

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев сегодня, 28 сентября, провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Нагорно-Карабахской Республики Масисом Маиляном.

«В ходе беседы Игнатьев отметил, что в Приднестровье с тревогой восприняли информацию о начавшихся полномасштабных боевых действиях на арцахско-азербайджанской границе», — сообщила пресс-служба МИД ПМР.

Глава ведомства выразил слова сопереживания народу Арцаха в связи с эскалацией конфликта «вследствие наступления враждебных вооруженных формирований».

Со своей стороны Маилян поблагодарил приднестровского коллегу за слова участия, отметив, что «именно в такие минуты внешняя поддержка ценится больше всего». Глава приднестровского дипломатического корпуса подчеркнул, что надеется на скорейшее прекращение кровопролития и возвращение процесса урегулирования конфликта в русло мирного политического диалога.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал артобстрел территории Нагорного Карабаха. Стороны несут потери в живой силе, есть потери среди гражданского населения. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о военном положении и частичной мобилизации. Анкара выражает полную поддержку действиям Баку в Карабахе. Армения за военной помощью к другим странам пока не обращалась.

ИА Newstes сообщало, что ранее МИД Приднестровья опубликовал заявление, в котором Тирасполь выразил солидарность братскому народу Нагорного Карабаха и осудил «очередной виток военной агрессии» Азербайджана, сопровождающейся «обстрелами населенных пунктов, объектов гражданской инфраструктуры, гибелью неповинного мирного населения».

Обострение конфликта в Карабахе стало предметом обсуждения в понедельник и на еженедельном совещании президента Молдавии Игоря Додона с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

«Мы выразили озабоченность ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, призвали обе стороны прекратить огонь и вернуться к мирному диалогу. В этом контексте было подчёркнуто, что и Армения, и Азербайджан являются партнерами Республики Молдавия, у нас хорошие отношения с руководством обоих государств. По этой причине мы призвали обе этнические общины в нашей стране сохранять спокойствие и не „приносить“ данный конфликт в Республику Молдавия», — написал Додон в соцсетях.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ сегодня также опубликовала заявление, в котором выразила озабоченность в связи с возобновлением боевых действий на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

«Мир и безопасность в регионе имеют жизненно важное значение для развития и процветания как стран, так и народов — традиционных партнеров Молдавии», — отмечается в сообщении МИДЕИ.