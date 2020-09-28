Глава Минздрава объяснил, откуда "справедливость" в зарплатах врачей

Влада Некрасова

При расчете тарифов на лечение украинцев министерство здравоохранения заложило туда "справедливую" зарплату врачей. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов."Мы закладываем заработную плату в этот тариф - уже не тот стыд, который был 29 лет, то есть минимальную зарплату, а именно выходим из "справедливой" зарплаты, которая, по нашему мнению, должна быть у медицинских работников", - сказал он.По словам Степанова, "справедливую" зарплату в Минздраве вычисляли исходя из статистики: средней зарплаты в Украине по различным отраслям.Кроме того, он отметил, что очень много общается с медицинскими работниками, в том числе об их видении зарплат."Что справедливо, с учетом того, что мы живем в Украине и с учетом нашего экономического состояния. Итак, мы именно таким образом рассчитываем те зарплаты, которые должны быть", - резюмировал глава Минздрава.