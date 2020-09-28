Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Вадим Карасев

Один из самых популярных астрологов в России снова дал свой астрологический прогноз на неделю. Если вы хотите выйти победителями из любой ситуации, следуйте рекомендациям Павла Глобы.

Портал Woman`s day поделился подробной информацией о благоприятных и опасных днях, а также советами астролога на период с 28 сентября по 4 октября. Эти семь дней обещают быть более или менее стабильными и продуктивными. Если и появятся какие-то неурядицы, то с ними легко можно будет справиться.

Овен

Овнам нужно сфокусироваться на развитии своих талантов. Это будет лучший способ проведения досуга. На работе же астролог советует людям этого Знака оставаться осторожными. В финансовой сфере в целом лучше тоже не рисковать. Пока стоит приостановить крупные траты и не брать деньги в долг у банка или близких — особенно в пятницу и субботу.

Самый благоприятный день недели для Овнов — 28 сентября. В понедельник им удастся очень быстро войти в рабочий ритм. Что касается сферы любви, то тут Овнов ожидает легкая прохлада. Возможно, что в семье появятся некоторые разногласия и несостыковки, но лучше не формировать проблемы и не переходить на крики.

Телец

У Тельцов на этой неделе будет довольно мощная эмпатия, которую многие эксперты называют способом ясновидения. Она помогает чувствовать людей — их ложь, эмоции. Также усилится интуиция, которая поможет лучше понимать, когда не стоит гнуть свою линию в отношениях. На этой неделе возможны ссоры и скандалы, так что Павел Глоба советует забыть о своих приоритетах и эгоизме.

Лучше сосредоточиться на работе. Особенно продуктивными будут 29 и 30 сентября. В остальные дни придется исправлять свои ошибки и выслушивать критику, замечания начальства и коллег. Если реагировать на это остро, можно лишиться успеха в финансовой сфере. Помешать продуктивности может невнимательное отношение к здоровью.

Близнецы

Начнется неделя с благоприятной ноты, ведь 28 число — день силы для Близнецов. То же самое касается 1 и 2 октября, а вот 30 числа лучше не выходить за пределы собственной зоны комфорта и не рисковать. Привлечь успех на этой неделе поможет следование пяти простым шагам, ведущим к счастью. В эти семь дней есть возможность серьезно увеличить капитал, правильно вложить средства.

Большая удача ждет представителей творческих профессий. То же самое касается и тех, кто творчески подходит к процессу привлечения противоположного пола. Это будет удачная неделя для необычных свиданий, знакомств. Велика вероятность найти кого-то очень близкого, начать новые отношения. Нужно развлекаться, пока звезды на стороне Близнецов.

Рак

Во второй половине недели Ракам стоит пользоваться утренними ритуалами на везение и успех. Особенно это касается 1 октября, когда звезды и планеты окажутся в невыгодном для этих людей положении. 1 числа и в последующие дни лучше отказаться от дорогостоящих покупок. В первые три дня, наоборот, можно тратить большие суммы на приобретение недвижимости, электроники, автомобиля.

В любви Раков не ждет большая удача, но зато этим людям проще будет пережить рутину. Астролог советует помогать родителям, родственникам, быть отзывчивее. В качестве отдыха можно выбрать смену обстановки или путешествие. Нет ничего плохого в ностальгических мыслях — можно вспомнить приятные моменты прошлого.

Лев

Львам на этой неделе звезды и планеты помогут найти свой путь в жизни. Особенно полезным это будет для тех, кто чувствует, что потерялся и не знает, что делать дальше. Есть семь признаков, которые указывают на то, что человек идет против своего предназначения. Павел Глоба советует не сидеть на месте, а действовать. Это очень важная неделя для Львов, которая может определить ход их дальнейшей жизни.

Необходимо слушать сердце и следовать его зову. Также нужно помнить о сохранении своего здоровья. Если отнестись к нему беспечно, можно серьезно пожалеть. Первый блин как всегда комом — 28 сентября для Львов самый тяжелый день. Даже в этот день лучше не сидеть без дела, искать себя, не оставаться в тени.

Дева

Это очень благоприятная неделя, особенно для тех, кто хочет преуспеть сразу и в любви, и в делах. Астролог рекомендует следовать зову сердца, но не забывать и про здравый смысл, ведь Девам удастся круто изменить свою жизни при наличии желания. Пять особых признаков покажут этим людям, что глобальных перемен осталось ждать недолго.

До 29 сентября включительно лучше сосредоточиться только на работе. Это будет неблагоприятные дни, в которые не стоит лгать, добиваться своего хитростью. В целом на этой неделе можно существенно улучшить отношения со второй половинкой, а также разрешить большинство финансовых и рабочих проблем. Нет времени отдыхать — нужно действовать.

Весы

Для Весов неделя начнется с благоприятной ноты. Звезды и планеты подарят этим людям удачу в любви, а также сделают их более притягательными для противоположного пола. Стоит лишь определиться с тем, какого именно человека хочется видеть рядом с собой. Так будет проще искать вторую половинку. Большой успех ждет и тех, кто уже в отношениях.

Большая удача в любви не означает, что можно расслабиться и ничего не делать в работе. Наоборот, сейчас такое благоприятное время, что можно преуспеть сразу в обоих направлениях. Не стоит отдавать себя работе на сто процентов. Это чревато усталостью и стрессом. Чтобы повысить доходы, можно воспользоваться тремя полезными способами. Весам нужно быть хитрее и предусмотрительнее.

Скорпион

Самый неблагоприятный день недели — 3 октября. Если на выходных Скорпионов будут ждать какие-то важные дела, лучше пользоваться тремя способами мгновенного привлечения удачи. В работе и делах лучше не приступать к решению сложных проблем. Даже в благоприятные дни 29 и 30 сентября это может привести к неурядицам.

Нужно сфокусироваться на рутинной и простой работе. В качестве отдыха полезен будет легкий шопинг или смена обстановки. Всем, кто пока одинок, лучше продолжить оставаться в уединении. Новые люди на этой неделе не принесут Скорпионам ничего хорошего. Можно ограничиться общением в социальных сетях. Там же можно и пофлиртовать.

Стрелец

У Стрельцов начало октября будет очень благоприятным временем. Им удастся обогнать всех в финансовой гонке и достичь больших высот в конце рабочей недели, если конечно их усилия будут достаточными. Под лежачий камень вода не течет, поэтому даже в благоприятные дни придется действовать. 29 сентября — самый опасный день. Во вторник лучше заняться решением насущных проблем и не рисковать.

Также в начале недели возможны небольшие разногласия с родственниками, второй половинкой. Простые и действенные обряды от скандалов помогут избежать проблем. Это будет прекрасное время для начала новых и ярких отношений. Эта неделя точно запомнится Стрельцам, потому что могут исполниться их мечты.

Козерог

Первая половина недели пройдет на очень спокойной и нейтральной ноте. Страсти кипеть могут в начале октября. 1 число — неблагоприятный день, в который могут происходить большие ссоры с близкими, коллегами, друзьями. Козерогов будут ожидать обострения конфликтов, проблемы в общении с незнакомцами.

2 числа ситуация немного улучшится, а 3 октября начнется очень благоприятный период. Выходные можно посвятить борьбе с вредными привычками, отравляющими отношения и жизнь в целом. В эти дни можно будет заниматься обучением, привлечением денег, решением финансовых вопросов, покупками и даже работой. Не стоит забывать и про отдых.

Водолей

У Водолеев начинается период для финансовой и деловой активности. Пришла пора заключать контракты, соглашения, посещать активнее собеседования на работу. Также большая удача будет ждать этих людей и в любовной сфере. Первый день окажется очень сложным — звезды будут в диссонансе с планетами, поэтому придется быть предельно осторожными.

Начиная со вторник ситуация будет все более и более благоприятной. 1 и 2 октября станут очень позитивными и яркими днями. Можно будет преуспеть не только в работе, но и в любовной сфере. Чтобы понять, насколько сильным является притяжение с новым человеком, необходимо знать, как Знаки Зодиака выражают свои чувства.

Рыбы

Рыбам стоит следовать на этой неделе пяти законам Вселенной. Это поможет стать счастливее, успешнее. Павел Глоба считает, что рыб может потянуть на любовные авантюры, но это позитивно скажется на удаче и настроении только для тех, кто пока одинок. Всем, кто уже в отношениях, придется больше времени посвящать второй половинке.

В работе и бизнесе будет гораздо сложнее достигать позитивных результатов, поэтому астролог рекомендует сфокусироваться на самых важных и неотложных делах. На это неделе лучше не совершать дорогостоящих приобретений и не ждать у моря погоды. Нужно действовать. Самыми благоприятными днями станут 3 и 4 октября. Выходные можно посвятить себе любимым.