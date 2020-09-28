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Граждане Белоруссии получат доступ к коллекции диссертаций Российской государственной библиотеки

Граждане Белоруссии получат доступ к коллекции диссертаций Российской государственной библиотеки

Тема: VII Форум регионов Беларуси и России


Идёт работа по организации доступа граждан Белоруссии к коллекции диссертаций Российской Государственной библиотеки через систему виртуальных читальных залов, сказала глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в рамках VII Форума регионов Беларуси и России.

Открывая заседание секции форума о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, Лилия Гумерова отметила, что многие решения форума успешно претворяются в жизнь, а подписанные соглашения реализуются. В прошлом году в рамках двух секций, которые готовил Комитет по науке, образованию и культуре было принято 19 соглашений. Сегодня действует договор о сотрудничестве между государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником и Мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой». Реализуется международная совместная образовательная программа магистратуры между МГУ им. Ломоносова и Белорусским государственным университетом. Принято решение  об организации доступа граждан Белоруссии к коллекции диссертаций Российской государственной библиотеки через систему виртуальных читальных залов на базе ряда библиотек Белоруссии. 

«Мы знаем, что эта работа успешно ведётся», - сказала Гумерова.

По её словам, важно воспитать у молодых людей чувство причастности к истории своей Родины и осознание себя наследниками Великой Победы.

«Наступил век цифровизации. Это данность, которая всецело охватила современную молодёжь. Нам очень важно видеть и понимать, как разумно использовать этот ресурс в деле патриотического воспитания», — сказала сенатор.

VII Форум регионов Беларуси и России, посвященный развитию социально-экономических и духовных связей народов двух стран, проходит 28 и 29 сентября в дистанционном формате. Участники форума обсуждают совместные проекты в области экономики, вопросы сохранения исторической правды, международные отношения.   

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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