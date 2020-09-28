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Губернатора Алтайского края госпитализировали с двухсторонней пневмонией

Губернатора Алтайского края госпитализировали с двухсторонней пневмонией

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Глава Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от COVID-19 дома, госпитализирован в воскресенье с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу. Об этом 28 сентября сообщает Telegram-канал краевого правительства.

Отмечается, что настоящее время тест на коронавирус у Томенко отрицательный.

Губернатор Алтайского края в июне самоизолировался на неделю, так как тогда коронавирусом заразилось сразу несколько сотрудников администрации, которые взаимодействуют с главой региона в регулярном режиме. Тогда в региональном кабмине отметили, что работа по руководству правительства края организована в дистанционном режиме.

Ранее вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин рассказал «Парламентской газете», что наблюдающийся всплеск заболеваемости коронавирусом «может быть достаточно серьезным» в связи с сезонностью простудных заболеваний. Вместе с тем, он выразил надежду, что в этот раз количество заболевших будет меньше, чем весной.

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По материалам: pnp.ru

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