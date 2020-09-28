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«Хамка!» — Наоми Кэмпбелл разбила своему водителю лицо об руль авто и заставила его извиняться за свою выходку

«Хамка!» — Наоми Кэмпбелл разбила своему водителю лицо об руль авто и заставила его извиняться за свою выходку

Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) умеет не только красиво ходить по подиуму и появляться в роскошных образах на фотосессиях, но также и отличается удивительным талантом убеждения, который позволил ей сначала избить личного водителя, а затем заставить его же извиниться за происходящее.


Однажды экстравагантная красотка ехала в машине вместе со своим 27-летним шофером по имени Мейдина (Meidina). Наоми начала расспрашивать его о своем любовнике Владиславе Доронине, который, предположительно, ей изменял. Мейдина не захотел «сдавать» своего работодателя и отказался отвечать на вопросы звезды, за что и получил по голове. В порыве гнева Кэмпбелл резко ударила его с заднего сиденья по затылку. Удар был настолько сильным, что мужчина даже стукнулся лицом об руль, а затем, остановившись рядом с полицейским, нажаловался ему на селебрити.

Позднее, по неизвестным причинам, шофер начал вымаливать прощение у своей хамоватой хозяйки (только за что?) и признал, что совсем не хотел раздувать скандал «из ничего». Интересно, какие рычаги давления применила своенравная модель, заставив водителя просить прощение за ее унизительную выходку и ссадины на его лице?

«Ну и хамло эта кэмпбэлл, никогда мне не нравилась. У нее на лице написано, что никого за людей не считает»,

— ужасаются в сети. Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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