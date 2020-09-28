Из России в Чехию вновь полетят самолеты

Анастасия Иванова

Авиаперевозчики России и Чехии сообщают о перезапуске рейсов между Москвой и Прагой. По информации источников «Вестника АТОР», о возобновлении туристических обменов между странами речи пока не идет. В Чехию смогут улететь лишь отдельные категории российских граждан.

ВЫЛЕТЕТЬ В ЧЕХИЮ ТУРИСТАМ ПОКА НЕЛЬЗЯ

Авиакомпания Czech Airlines возобновит полеты по маршруту Прага – Москва – Прага 4 октября. По информации перевозчика, рейсы будут выполняться летать дважды в неделю. Продажа билетов уже открыта. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 21 896 р. Начиная с 25 октября в расписании Czech Airlines рейсы в Москву стоят уже ежедневно, стоимость билетов ниже: от 12 391 р.

По данным источников «Веcтника АТОР», с 1 октября намерен перезапустить рейсы в Прагу и «Аэрофлот». Пока этого маршрута нет в расписании перевозчика. На условиях паритетности российская авиакомпания также будет летать в Чехию дважды в неделю.

Эксперты обращают внимание на то, что власти России и Чехии пока официально не подтвердили восстановления двустороннего авиасообщения. Кроме того, как в случае с другими европейскими странами, например, со Швейцарией, речь идет о перемещении между странами лишь ограниченных категорий граждан.

«История с Чехией также пока не про туризм. Это гуманитарные цели, воссоединение семей, учеба, лечение. Если раньше такие путешественники ждали вывозных рейсов, то после их отмены с 21 сентября при наличии соответствующих причин можно приобрести билеты на регулярные рейсы. Однако просто купить билет недостаточно. Нужно документально подтвердить основание для выезда в Чехию», – говорит один из представителей российской авиаотрасли.

ЧЕХИЯ НЕ ВЫДАЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВИЗЫ С МАРТА

Чехия приостановила выдачу туристических виз в России с 13 марта. По информации Визового центра Чехии в Москве, с 3 августа возобновлен прием заявлений лишь следующих категорий:

членов семьи граждан ЕС,для въезда в интересах Чешской Республики,по гуманитарной цели поездки,от лиц, осуществляющих международные транспортные перевозки,сезонных рабочихзарегистрированных партнёров граждан ЧР, проживающих с ними и ведущих совместное хозяйство.

Также на неопределенный срок приостановлена регистрация на подачу заявлений на долгосрочную визу/долговременное пребывание/постоянное пребывание.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЪЕЗДА В ЧЕХИЮ

По информации Посольства Чешской Республики в Москве, с 21 сентября при въезде в Чехию иностранцы должны соблюсти несколько условий. Заполнить онлайн формуляр по ссылке www.prijezdovyformular.cz и предоставить его на границе.

После прибытия в страну в течение 5 дней за свой счет пройти ПЦР-тестирование на COVID-19. От обязательного тестирования освобождены лишь работники транспорта, иностранцы с разрешением на пребывание в ЕС, которые передвигаются транзитом через ЧР в течение 12 часов с целью возращения домой, а также дипломаты и служащие в международных организациях, аккредитованных в МИД ЧР, если их пребывание не превысит 14 дней.

«До момента предоставления результатов тестирования, у иностранцев на территории ЧР не будет возможности приступить к работе либо к образовательному процессу в учебном заведении», – подчеркивается в сообщении чешской дипмиссии.