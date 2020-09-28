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Японская актриса Юко Такуэти скончалась в возрасте 40 лет

Японская актриса Юко Такуэти скончалась в возрасте 40 лет

Известная японская актриса Юко Такуэти, известная своими ролями в картине "Звонок" и сериале "Мисс Шерлок", скончалась на 41-м году жизни. Вчера утром она была найдена мертвой в своем доме в Токио.

Несмотря на то что предсмертной записки она не оставила, следствие рассматривает версию самоубийства как основную.

Это случилось внезапно, и мы все потрясены и опечалены этой новостью,

— говорится в официальном заявлении ее представителей.


Свою актерскую карьеру она начала в 1996 году, снявшись в драматическом фильме "Киборг". Она также много снималась и в сериалах. В период с 2004 по 2007 год актриса трижды номинировалась на премию Японской академии в категории "Лучшая женская роль". Совсем недавно она снялась в фильме "Аферисты по-японски: Принцесса", который вышел на экраны в июле.

Юко Такуэти была замужем за актером Таики Накабаяси — они поженились в прошлом году. В январе этого года у супругов родился сын. Актриса также воспитывала старшего сына от первого мужа актера Накамура Сидо.


Юко Такуэти в фильме "Звонок"
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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