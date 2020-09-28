Экономист объяснил падение рубля спекуляциями на политических событиях

Лидия Мартынова

Существенное ослабление рубля стало реакцией на конъюнктурные факторы, которая в большей степени носит спекулятивный характер, заявил RT доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

В понедельник в ходе торгов на Московской бирже курс европейской валюты поднимался выше 92 рублей впервые с января 2016 года, пишет «Царьград». При этом 28 сентября Центробанк установил курс доллара на уровне 78,6713 рубля — на 1,85 рубля выше предыдущего показателя, а евро на уровне 91,4790 рубля - выше предыдущего показателя на 1,81 рубля.

«Подобные колебания, которые мы сегодня наблюдаем, на мой взгляд, имеют одно объяснение: влияние конъюнктурных факторов, которые приводят к высокой волатильности национальной валюты по отношению к иностранным. Это факторы, которые носят в большей степени спекулятивный характер и являются реакцией на общие политические события», — отметил Твердохлеб.

К тому же, продолжил эксперт, на ситуацию на рынке влияет неуверенность рынков в связи с пандемией.

«Я не исключаю, что до конца года рубль не просто стабилизируется, а может окрепнуть до летних параметров», — добавил эксперт.