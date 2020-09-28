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Как выглядит безопасный и разнообразный отдых в Турции в 2020 году

Как выглядит безопасный и разнообразный отдых в Турции в 2020 году

С момента открытия Турции для российских туристов прошло уже более полутора месяцев – и направление опять уверенно демонстрирует лидерство в выездном сегменте.  Этому способствуют как принятые меры безопасности, так и разнообразие вариантов отдыха.

Корреспондент «Вестника АТОР» по приглашению турецкого Агентства по развитию туризма (TGA) побывал в Анталье, лично разобрался во всех нюансах отдыха в этой стране в условиях пандемии, посетил популярные экскурсии и лучшие рестораны Антальи.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЛЕТЕ И В АЭРОПОРТУ АНТАЛЬИ

Турция одной из первых в мире разработала и запустила программу «Сертификация безопасного туризма». С 1 июля по 8 сентября на международных рейсах в Анталью прибыло 1 177 925 туристов, ежедневно выполняются более 200 рейсов. На одном из них – рейсе Turkish Airlines – прибыли и мы.

Перелет из Москвы в Анталью прошел комфортно. На борту всем пассажирам были предложены наборы с масками и дезинфицирующими салфетками. Каждое блюдо обеда было подано в отдельной упаковке.

Ощутили ли мы дискомфорт от новых санитарных правил в аэропорту Антальи? Скорее, мы их даже не заметили. Паспортный контроль прошли быстро, температуру измерили невидимые глазу туриста камеры – термосканеры.

Напомним, что в рамках программы «Сертификация безопасного туризма», в Турции был создан специальный пакет туристического страхования, покрывающий также расходы на лечение от COVID-19. Страховой полис можно приобрести у аккредитованных авиакомпаний, на пунктах продаж, расположенных в аэропортах перед зоной паспортного контроля и других пунктах продаж.

Стоимость такого страхового пакета для туриста составит от 15 до 21 евро со страховым покрытием от 3 тыс. до 7 тыс. евро. В дополнение к туристической страховке, туристы могут сдать тесты на COVID-19 в медицинских центрах, расположенных  на территории курортов.

«Объем пассажиропотока пока далек от докризисных значений и составляет менее 50% от значений аналогичного периода прошлого года. Однако, поводов для грусти нет. Мы фиксируем активное восстановление турпотоков из разных стран. В июле мы принимали порядка 55 рейсов в день, уже в августе их количество выросло до 180 рейсов, в сентябре эта цифра еще больше», – говорит Билгихан Йылмаз.


КАК СЕЙЧАС ОТДЫХАЮТ ТУРИСТЫ В ОТЕЛЯХ ТУРЦИИ

О том, что туристы активно возвращаются на любимые турецкие курорты говорит и рост загрузки популярных отелей. Так, отель Limak Limra Hotel & Resort 5* в Кемере загружен уже на 100% от возможного, как и другие отели этой сети в провинции Анталья.

Отель работает круглый год, и по итогам года можно будет рассчитывать на неплохие результаты, говорит представитель Limak Limra Hotel & Resort 5* Толга Бариc.  Старт зимнего сезона в отеле намечен на 4 ноября. Зимой в отеле работает крытый бассейн с подогревом, концепция с Ultra All Inclusive меняется на All Inclusive.

Сейчас отдых тут в целом такой же, к которому привыкли российские туристы, меры безопасности внедрены грамотно и не мешают гостям.

Судя по нашим разговорам с туристами, изменения ....

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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