Картина Боттичелли будет выставлена на аукцион

Вадим Карасев

Аукционный дом Sotheby’s в январе на торгах в Нью-Йорке намерен продать «Портрет юноши с медальоном» работы Сандро Боттичелли, сообщает Guardian. Предпродажная оценка картины составила 80 миллионов долларов — это самая высокая сумма, которую когда-либо устанавливал этот аукционный дом для работ старых мастеров.

Картина датируется началом 1480-х годов и ранее находилась в частных коллекциях. Она была обнаружена в 1930-х в коллекции лордов Ньюборо в Карнарвоне, Уэльс. Предполагается, что ее приобрел первый барон Ньюборо Томас Винн, когда жил во Флоренции в 1782–1791 годах. Арт-дилер Фрэнк Сабин посетил однажды поместье лордов Ньюборо и увидел картину в передней. Владельцы не понимали всей ее ценности, поэтому Сабин смог купить ее за сравнительно низкую сумму. Он перепродал портрет коллекционеру сэру Томасу Мертону в 1941 году. Именно в собрании Мертона картина была впервые идентифицирована как работа Боттичелли. Потомки Мертона в 1982 году продали картину с аукциона за 810 000 фунтов стерлингов нынешнему владельцу. За последние полвека «Портрет юноши с медальоном» предоставлялся для выставок в Британской королевской академии художеств, Метрополитен-музее, Национальной галерее искусств в Вашингтоне и Штеделевском художественном институте во Франкфурте.

Портрет написан темперой на деревянной доске размером 38,9 на 58,7 сантиметров. Медальон с изображением святого, который юноша держит в руках, был аккуратно вставлен в сделанную в доске нишу. Сам медальон, как считается, был вырезан из более ранней картины, принадлежащей сиенскому художнику XIV века Бартоломео Булгарини. Подобный прием Боттичелли использовал еще в одной картине — знаменитом «Портрете неизвестного с медалью Козимо Медичи» (1474–1475, Уффици).

В 1982 году, когда портрет был выставлен на аукционе и впервые попал в поле зрение искусствоведов, появились надежды, что он поможет пролить свет на тайну неизвестного с медалью Козимо Медичи. Но и личность юноши с этого портрета тоже остается тайной. Высказывалось без весомых доказательств предположение, что это Джованни Медичи, известный как Пополано, опекуном которого был Лоренцо Медичи по прозвищу Великолепный, приходившийся ему троюродным братом. Джованни Пополано умер в 1498 году в возрасте тридцати лет. По этой гипотезе, фрагмент с ликом святого был вставлен в картину позднее, а изначально в ней, как и в «Портрете неизвестного» была медаль с профилем Козимо Медичи — основателя этой династии. Соответственно, две картины в таком случае представляют собой парные портреты и изображают Джованни Пополано и его брата Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи.