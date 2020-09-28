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"Киевская площадь" распространит формат "Фуд Сити" на 24 региона России

"Киевская площадь" распространит формат "Фуд Сити" на 24 региона России
"Киевская площадь" планирует открыть крупные оптово-розничные продовольственные комплексы наподобие московского "Фуд Сити" в 24 регионах России, сообщила пресс-служба компании.

Продовольственный рынок "Фуд Сити" в новой Москве считается крупнейшим в России. Первой площадкой для тиражирования его концепции в регионах стал оптово-распределительный центр "Четыре сезона" в подмосковном Домодедово, принадлежавший ранее бывшему акционеру Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву. В сентябре структура "Киевской площади" приобрела этот центр на аукционе, получив более 30 гектаров территории, 60 тысяч квадратных метров торгово-складских и офисных помещений.

"Киевская площадь" планирует развивать формат "Фуд Сити" в 24 российских регионах в течение ближайших четырех-пяти лет исключительно за счет собственных средств. В первую очередь тиражирование концепции "Фуд Сити" реализуют в городах-миллионниках, таких как Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара", - указывается в сообщении "Киевской площади". При этом в регионах будет использоваться бренд "Фуд Сити", уточнили РИА Недвижимость в компании.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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