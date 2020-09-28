Количество заболевших COVID-19 перевалило за 200 тысяч

Алексей Вольцев

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, количество украинцев, у которых с начала пандемии выявили коронавирусную инфекцию, превысило 200 тысяч.

Согласно данным, опубликованным на интерактивной карте СНБО, всего заболевание подтверждено уже у 201 305 человек — за минувшие сутки количество заболевших увеличилось еще на 2671 случай.

Больше всего новых случаев выявлено в Харьковской области (339), Киеве (328) и на Тернопольщине (153).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне уик-энда в Украине зафиксировали рекордный рост заболевших — за сутки коронавирус подтвердили у 3833 пациентов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».