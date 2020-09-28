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КСУ завтра рассмотрит конституционность закона о рынке земли

КСУ завтра рассмотрит конституционность закона о рынке земли
Большая палата Конституционного суда Украины во вторник, 29 сентября, рассмотрит конституционность закона о рынке земли. Рассмотрение состоится на открытой части пленарного заседания.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Суд рассмотрит дела по конституционным представлениям 48 и 53 народных депутатов.
"Авторы ходатайств утверждают, что земля как объект права собственности украинского народа является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства, в первую очередь касается именно земель сельскохозяйственного назначения", - указано в сообщении.

По мнению парламентариев, принятие Верховной радой закона произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а положения документа противоречат предписаниям Конституции Украины.

"Народные депутаты Украины отмечают, что только украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум", - отмечается в сообщении.

Заседание начнется в 10:00.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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