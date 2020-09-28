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Лера Кудрявцева захейтила Шепелева из-за издевательств над Жанной Фриске

Лера Кудрявцева захейтила Шепелева из-за издевательств над Жанной Фриске

Лера Кудрявцева появилась в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», чтобы пооткровенничать на тему отношения Дмитрия Шепелева к его умершей супруге Жанне Фриске. До тех пор, пока страна не узнала о смертельной болезни певицы, никто и не догадывался, что Дмитрий может оказаться не тем, кем хотел показать себя публике. Друзья семьи Жанны и артисты, которые ранее входили в близкий круг Шепелева, заявляют, что «он не такой добренький, как кажется на первый взгляд».


Очевидно, что звезды знают гораздо больше о скандалах с отцом Платона, чем публика, однако, не осмеливаются открывать тайны звездного мужа. Одной из таких селебрити стала Лера Кудрявцева, которая дала понять зрителям, что обладает информацией, которая может очернить Шепелева, но не будет «раскрывать все карты», чтобы маленький Платон позже не подвергся травле. Он не должен «платить по счетам» отца.

 «Все знают одну сторону, а я знаю с другой… менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого»,

— намекнула на секреты Лера. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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