Лучшая идея Ви, как поднять всем настроение во время COVID-19

Алексей Вольцев

Недавно парни «Бантан» пришли на KBS‘s News9, чтобы дать интервью. Всех членов группы попросили посовещаться и придумать какой-то необычный челлендж для всей молодежи, которая как-либо была затронута эпидемией COVID-19. Например, некоторые подростки были вынуждены сидеть дома в карантин или не попали на свои выпускные из-за локдауна, а кто-то даже переболел страшным «ковидом» и пережил тяжелый период с боязнью заразить своих близких.

So they took this tiktok today if we see RM's look on his Vlog. He said he came to practice after he woke up today 9/27. @BTS_twt pic.twitter.com/VyivmyYRX0 — ᴮᴱSoo Choi⁷ 💜 (@choi_bts2) September 27, 2020

Так или иначе, все население планеты пострадало от этой эпидемии косвенно или напрямую. Для того, чтобы поднять настроение молодым людям, «Бантан» перенаправили вопрос о гениальной идее веселого челленджа мемберу Ви (V), ведь он лучший в придумывании забавных глупостей.

«Поскольку люди сейчас не могут сделать множество вещей, которые были им доступны до вируса, я предлагаю что-то простое… Нарисовать то, что вы заходите сделать сразу же после окончания эпидемии»,

#KimTaehyung proposes a "Dream Challenge" for all young people dealing with the pandemic around the world: Imagine the pandemic is completely over ― what's the first thing you'd like to do? Get creative! ✍️🎨



Share your ideas in the comments 👇#BTS #BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/RxmHZyxJj9 — KOCOWA OFFICIAL (@kocowa_official) September 25, 2020

— сделал заявление Ви с улыбкой.

ТэТэ сказал, что этот процесс будет называться «Челлендж мечты» («Dream Challenge»). Интересно, а вы уже поучаствовали в гигантском флэшмобе Тэхёна? Из чего состоит ваш «Dream Challehge»? Хотите отправиться путешествовать, встретиться с друзьями в кинотеатре или отпраздновать день рождения в караоке?





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