Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку

Лидия Мартынова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону заниматься внутренними проблемами и не вмешиваться в дела Белоруссии.

Так он отреагировал на заявление президента Франции, который утром призвал его добровольно уйти в отставку. Он назвал происходящее в Белоруссии "кризисом власти", которая не может понять "логику демократии". Также французский лидер поддержал протестующих и восхитился их мужеством.