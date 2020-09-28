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Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку

Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону заниматься внутренними проблемами и не вмешиваться в дела Белоруссии.

Так он отреагировал на заявление президента Франции, который утром призвал его добровольно уйти в отставку. Он назвал происходящее в Белоруссии "кризисом власти", которая не может понять "логику демократии". Также французский лидер поддержал протестующих и восхитился их мужеством.

# В мире
По материалам: ria.ru

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