Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального
"Как только технические работы будут закончены, выводы будут сделаны на уровне ОЗХО. И с этого момента нам нужно принимать адекватные меры. То есть в первую очередь – требовать объяснений. Для меня очевидно, что речь идет о попытке убийства, которая была сделана на российской территории с использованием химического вещества, которое было разработано в России, - "Новичок", - сказал Макрон на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
По словам Макрона, "Россия должна предоставить объяснения". "Сегодня международное сообщество в рамках ОЗХО, Европа должны потребовать этих объяснений от России. И мы должны сделать выводы из информации, которую предоставит Россия, или из ее отказа предоставить объяснения", - добавил он.
Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.