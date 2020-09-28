Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Лидия Мартынова

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.





"Как только технические работы будут закончены, выводы будут сделаны на уровне ОЗХО. И с этого момента нам нужно принимать адекватные меры. То есть в первую очередь – требовать объяснений. Для меня очевидно, что речь идет о попытке убийства, которая была сделана на российской территории с использованием химического вещества, которое было разработано в России, - "Новичок", - сказал Макрон на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

По словам Макрона, "Россия должна предоставить объяснения". "Сегодня международное сообщество в рамках ОЗХО, Европа должны потребовать этих объяснений от России. И мы должны сделать выводы из информации, которую предоставит Россия, или из ее отказа предоставить объяснения", - добавил он.

Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.