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Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную операцию

Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную операцию

Вооружённые силы Азербайджана начали новую масштабную наступательную операцию в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщил сегодня, 28 сентября, представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, Армия обороны Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.) успешно противостоит всем атакам, нанося значительные потери личному составу и технике противника.

«Бои ведутся на участках долины реки Аракс и Матагис — Талыш. К этому моменту уничтожено 22 танка и 10 единиц боевой техники. Убиты более 370 военных ВС Азербайджана. У них большое количество раненых. 35 процентов раненых находятся в тяжёлом состоянии», — заявил Ованнисян.

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) ранее в понедельник сообщило об отбитой подразделениями Армии обороны Нагорного Карабаха крупной танковой атаке ВС Азербайджана на юго-восточном участке линии фронта. По данным армянской стороны, встретив упорное сопротивление танковых и противотанковых подразделений Армии обороны Арцаха, противник потерял десять единиц бронетехники.

Напомним, утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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