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Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение

Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение

Ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем, о массовом переходе на дистанционное обучение, как это было весной, речи не идёт, информирует пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Карантинные меры применяются точечно, так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании, посвящённом эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях, с руководителями региональных министерств образования, здравоохранения и Роспотребнадзора. В мероприятии также приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каргаманян и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Министр просвещения отметил, что тщательно отслеживается ситуация не только с распространением новой коронавирусной инфекции, но и сезонного гриппа и ОРВИ. При этом самое важное, как подчеркнул Сергей Кравцов, – это неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора, связанных с сохранением здоровья всех участников образовательного процесса.

«Работает оперативный штаб, мы видим и отрабатываем каждый случай. За весь период с начала учебного года на карантин закрывались школы в 43 субъектах Российской Федерации. 3 сентября закрывшихся школ было всего 13. На конец прошлой недели (25 сентября) было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. Это из 39 803 школ страны, в которых учится 16 миллионов школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости», – прокомментировал Министр просвещения.

Сергей Кравцов добавил, что, по данным мониторинга Минпросвещения, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ), в штатный же режим работы вернулись 34 школы. В некоторых школах на карантин были переведены только отдельные классы.

Случаи заболевания выявляются в основном у взрослых, работающих в школах, а не у детей. При этом случаи заболевания среди школьников единичны.

Минпросвещения России вместе с соответствующими органами сделало все необходимое, чтобы учебный год начался очно в штатном режиме. Все школы были готовы к началу учебного года с учётом требований Роспотребнадзора. Выявление случаев заболевания говорит о том, что, возможно, руководители образовательных учреждений недостаточно ответственно отнеслись к рекомендациям и ослабляли действующие санитарно-эпидемиологические правила, прежде всего в отношении сотрудников образовательных учреждений.

Принимаются все необходимые меры для того, чтобы избежать распространения инфекции. Заболевшие в оперативном порядке изолируются, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Минпросвещения России проводит регулярный мониторинг обращений граждан на горячую линию и призывает регионы усилить контроль за соблюдением в школах правил, предписанных Роспотребнадзором и Минздравом России.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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