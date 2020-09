Минус 30 кг: Анфиса Чехова довела себя до анорексии?

View this post on Instagram

Итак, друзья, продолжающие мне писАть о том что я стала анорексичкой, потеряла индивидуальность, стала как все... Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 и весом 63-65 ( он варьируется в течение месяца🙈) и размером 44-46 не может считаться анорексичкой! По нынешним канонам, я даже продолжаю считаться Plus size. И еще раз повторю, я не худела специально!!!!!! Ничегошеньки не делала для того что бы похудеть! Я не сижу на диетах, я ем всё что хочу и в таких порциях, что бы почувствовать себя сытой! Поэтому голодный взгляд, который вы регулярно пытаетесь разглядеть на моих фото, это плод вашей фантазии😉 Я не пила никаких специальных таблеток, не ставила никаких баллонов в желудок, ничего не отрезала! А вот почему мой организм запустил процесс похудения, я обязательно когда-нибудь расскажу подробно! Все мечтают о том, что бы всё есть и не толстеть! И никто не формулирует свой запрос так: "Что бы не хотелось есть то, что вредно для моего организма!" Так вот, я искренне не хочу есть все те продукты, которые делают меня больной, усталой, плохо соображающей, агрессивной, несчастной и тяжелой... А прийти к этому можно только если ваша Любовь к себе будет сильной и осознанной! Я обязательно напишу больше, гораздо больше. Собираюсь с мыслями... P.S. Самый большой вес у меня был 90 кг. Это когда мы лето провели в Грузии. Но он очень быстро ушёл до 80, когда стала питаться как обычно, а не хочапурями и т.д. С 80 до 63 похудела месяцев за восемь.