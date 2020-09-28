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Минус 30 кг: Анфиса Чехова довела себя до анорексии?

Минус 30 кг: Анфиса Чехова довела себя до анорексии?

Российская певица Анфиса Чехова в свои 42 года шокировала публику своим неожиданным похудением: женщина, которую вся страна помнит сочной пышкой с большой грудью, неожиданно начала таять на глазах. Наконец-то Анфиса решила рассказать, как ей удалось потерять заветные килограммы и чего ей это стоило.


Оказалось, что похудение Анфисы не прошло безболезненно: девушка столкнулась с пищевым нарушением на стыке компульсивного переедания и булимии: женщина вспоминала времена, когда она сидела на жестких диетах, а потом срывалась и не могла перестать есть.


«Я себя ненавидела – и когда ела, и когда не ела. Считать, что ты будешь себя любить, насилуя, заставляя себя и мучая, – иллюзия. Ты приходишь на банкет, где все едят. А ты ничего не ешь и считаешь себя дефектной»,

– рассказала певица.

Анфиса призналась, что помочь похудеть ей помогло осознание того, что этот процесс нельзя делать из ненависти к себе. По словам женщины, первым делом она «прекратила гонку за весом». Певица рассказала, она перестала чувствовать отчаяние и панику, когда совсем немного набрала лишнего:

«Я поменяла психологию толстого человека на психологию худого человека»,

– объяснила она.

В 2017 году, когда Анфиса только начала путь к похудению и принятию себя, певица назвала свой реальный вес: 63 килограмма при росте 163 см. Сейчас женщина не хочет говорить о цифрах, но с удовольствием рассказывает о том, как похудеть раз и навсегда:

«Путем проб и ошибок я пришла к убеждению, что похудение зависит от четырех составляющих: спорт, питание, понимание себя, здоровье».

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Итак, друзья, продолжающие мне писАть о том что я стала анорексичкой, потеряла индивидуальность, стала как все... Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 и весом 63-65 ( он варьируется в течение месяца🙈) и размером 44-46 не может считаться анорексичкой! По нынешним канонам, я даже продолжаю считаться Plus size. И еще раз повторю, я не худела специально!!!!!! Ничегошеньки не делала для того что бы похудеть! Я не сижу на диетах, я ем всё что хочу и в таких порциях, что бы почувствовать себя сытой! Поэтому голодный взгляд, который вы регулярно пытаетесь разглядеть на моих фото, это плод вашей фантазии😉 Я не пила никаких специальных таблеток, не ставила никаких баллонов в желудок, ничего не отрезала! А вот почему мой организм запустил процесс похудения, я обязательно когда-нибудь расскажу подробно! Все мечтают о том, что бы всё есть и не толстеть! И никто не формулирует свой запрос так: "Что бы не хотелось есть то, что вредно для моего организма!" Так вот, я искренне не хочу есть все те продукты, которые делают меня больной, усталой, плохо соображающей, агрессивной, несчастной и тяжелой... А прийти к этому можно только если ваша Любовь к себе будет сильной и осознанной! Я обязательно напишу больше, гораздо больше. Собираюсь с мыслями... P.S. Самый большой вес у меня был 90 кг. Это когда мы лето провели в Грузии. Но он очень быстро ушёл до 80, когда стала питаться как обычно, а не хочапурями и т.д. С 80 до 63 похудела месяцев за восемь.

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По материалам: popcake.tv

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