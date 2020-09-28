Минус 30 кг: Анфиса Чехова довела себя до анорексии?

Анастасия Иванова

Российская певица Анфиса Чехова в свои 42 года шокировала публику своим неожиданным похудением: женщина, которую вся страна помнит сочной пышкой с большой грудью, неожиданно начала таять на глазах. Наконец-то Анфиса решила рассказать, как ей удалось потерять заветные килограммы и чего ей это стоило.

Оказалось, что похудение Анфисы не прошло безболезненно: девушка столкнулась с пищевым нарушением на стыке компульсивного переедания и булимии: женщина вспоминала времена, когда она сидела на жестких диетах, а потом срывалась и не могла перестать есть.

«Я себя ненавидела – и когда ела, и когда не ела. Считать, что ты будешь себя любить, насилуя, заставляя себя и мучая, – иллюзия. Ты приходишь на банкет, где все едят. А ты ничего не ешь и считаешь себя дефектной»,

– рассказала певица.

Анфиса призналась, что помочь похудеть ей помогло осознание того, что этот процесс нельзя делать из ненависти к себе. По словам женщины, первым делом она «прекратила гонку за весом». Певица рассказала, она перестала чувствовать отчаяние и панику, когда совсем немного набрала лишнего:

«Я поменяла психологию толстого человека на психологию худого человека»,

– объяснила она.

В 2017 году, когда Анфиса только начала путь к похудению и принятию себя, певица назвала свой реальный вес: 63 килограмма при росте 163 см. Сейчас женщина не хочет говорить о цифрах, но с удовольствием рассказывает о том, как похудеть раз и навсегда:

«Путем проб и ошибок я пришла к убеждению, что похудение зависит от четырех составляющих: спорт, питание, понимание себя, здоровье».

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