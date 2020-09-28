Мэром Киева захотели стать еще четыре человека: кто эти люди

Влада Некрасова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Киевская городская территориальная избирательная комиссия 28 сентября зарегистрировала еще четырех кандидатов на должность мэра столицы. В соответствии с информацией, обнародованной на веб-портале Киевсовета, статус кандидата получили выдвиженцы от партий:

«Гражданское движение «Волна» — Виктор Петрук;«Сила и Честь» — Игорь Смешко;«Наш край» — Сергей Шахов.

Также кандидатом в мэра стал самовыдвиженец Максим Гольдарб.

Т.о. по состоянию на 28 сентября Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов на должность мэра столицы.

Выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета назначены на 25 октября. Они пройдут в условиях пандемии, поэтому избирателям придется придерживаться жестких правил.

Напомним,

