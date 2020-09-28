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На молочную ферму в Приморье завезли свыше 300 телят из Дании

На молочную ферму в Приморье завезли свыше 300 телят из Дании
Партию племенных телят голштинской породы доставили из Дании на крупнейший молочный репродуктор в Приморье, сообщает правительство региона.

"Всего на ферму предприятия будут завезены 624 племенные телки. Первая партия – 312 голов – прилетела в воскресенье, 27 сентября. Все телята успешно перенесли многочасовой перелет. Падежа нет. От самолета до предприятия в селе Алексеевка поголовье доставлено специальным автотранспортом. Вторая партия ожидается в ночь на 1 октября", – говорится в сообщении.

Сейчас в репродукторе насчитывается более 1,8 тысячи голов дойного стада. Корова голштинской породы способна давать до 60 литров молока в сутки. Покупка телят позволит увеличить производство молока на предприятии "ГринАгро" на 5 тысяч тонн, отмечают власти.


Приморского края – увеличить в 1,5 раза производство молока в ближайшие пять лет. Сейчас его объем с учетом работы личных подсобных хозяйств составляет около 124-127 тысяч тонн в год – это 25% от потребности.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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