На нестабильность рубля отреагировали в Кремле

Лидия Мартынова

Колебания курса рубля прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сослался на то, что «совсем недавнее и давнее прошлое показывает нам, что эта волатильность — двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает».

«Волатильность курса, безусловно, имеет место быть. Этого сложно не заметить», — признал Песков.

При этом он охарактеризовал волатильность как «рыночную» и заявил, что нет сомнений в последующем восстановлении позиций рубля. О том, что волатильность рубля сменится периодом стабильности Дмитрий Песков заявлял и раньше, например в марте, когда, как сообщало РБК, журналисты попросили его прокомментировать оценку ситуации, при которой рубль назвали «одной из самых слабых валют».

Напомним, сегодня курс доллара в начале валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,01% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг отметки 79 рублей. В последний раз доллар поднимался до 79 рублей 2 апреля 2020 года.