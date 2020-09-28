«Не надо войны»: Анастасия Решетова обратилась к Армении и Азербайджану

Лидия Мартынова

27 сентября стало известно о новом обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией. Власти Азербайджана объявили об обстреле со стороны войск Армении, повлекшем за собой жертвы среди мирного населения, и начал войсковую операцию на границе. В Армении уже объявлена мобилизация, власти спорного региона сообщают о погибших армянских солдатах и мирных жителях. Многие звезды шоу-бизнеса обратились с призывом к властям Армении и Азербайджана.

Свой вгляд на ситуацию изложила модель Анастасия Решетова у себя в Instagram.

Она призвала азербайджанский и армянский народы «остановить войну», которая все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Решетова также отметила, что не определяла принадлежность Республики Карабах к одной из стран. Она считает, что флаг «образован на основе армянского триколора, поэтому этот флаг был уместен».

«История для каждого народа звучит по-разному, но продолжать решать, чья земля путем военных действий в 21 веке — это страшно. Мне правда уже давно не по себе, когда я наблюдаю конфликт между Азербайджаном и Арменией. Пусть это остановится сейчас. Не надо войны»,

— написала девуушка у себя в stories.

Отметим, что уже пострадали более 200 человек.

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