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Немецкие депутаты призвали не поддерживать стремление Украины в ЕС и НАТО

Немецкие депутаты призвали не поддерживать стремление Украины в ЕС и НАТО

В немецком Бундестаге депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвали власти страны не поддерживать вступление Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Как пишет RT, в соответствующем обращении говорится о необходимости «сохранять нейтралитет» Незалежной и о том, что членам германского руководства следует высказываться против ее вступления в ЕС и НАТО.

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — сказано в обращении.

Представители АдГ также обращают внимание на то, что Украина и Россия связаны друг с другом в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане.

На этом основании они делают вывод о том, что Украину нельзя ставить перед выбором между Россией и западными державами, даже несмотря на ухудшение отношений между двумя странами.

Депутаты указывают, что такая практика неизбежно приведет страну к расколу, как это уже случилось в 2014 году. По мнению немецких парламентариев, подписание Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС в немалой степени способствовало эскалации внутреннего конфликта.

Отметим, что хотя в самом Киеве власти и законодатели постоянно утверждают о том, что вступление в Евросоюз является чуть ли не главной украинской национальной идеей, в последнее время такая перспектива становится все более сомнительной.

Происходит это от того, что Украина, вкусив все «радости» от ассоциации с ЕС, и лишившись целых отраслей экономики, стала пытаться хотя бы формально защитить свои национальные интересы.

В ответ из Брюсселя тут же последовали резкие окрики — Киеву пригрозили лишением финансовой поддержки со стороны ЕС и МВФ и даже пообещали отобрать пресловутый «безвиз».

После попытки Верховной рады принять законопроект о локализации производства, посол Евросоюза на Украине Матти Маасикас потребовал от Киева «забыть» о поддержке украинских производителей.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в таком случае Брюссель мог хотя бы предоставить Киеву «четкий план» вступления в Евросоюз.

В ответ глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил Зеленскому о том, что Евросоюз — это «не банкомат» и не благотворительная организация.

В настоящее время общение Киева и Брюсселя уже больше напоминают перепалку, в которую втягиваются все новые ораторы с разных сторон. Даже те, от кого этого меньше всего можно было ожидать.

Как сообщало ИА Newstes, накануне бывший президент Грузии и глава Национального комитета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили призвал украинские власти не выполнять «идиотские» директивы Евросоюза.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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