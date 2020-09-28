Никита Ефремов о неудавшемся браке, отношениях с Марией Иваковой и гнете звездной фамилии

Вадим Карасев

32-летний Никита Ефремов стал новым героем Youtube-шоу Агаты Муцениеце "Честный развод". В беседе с актрисой сын осужденного на 8 лет лишения свободы за вину в смертельном ДТП Михаила Ефремова рассказал о недолгом браке со своей коллегой Яной Гладких и причинах развода с ней, своих пагубных зависимостях, ответственностью перед звездной фамилией и отношениях с возлюбленной Марией Иваковой. NEWSTES.RU собрал самые интересные цитаты из этого интервью.





Об отношениях с Марией Иваковой

Мы вместе уже полтора года. Когда мы начинали отношения, и мне, и ей казалось, что мы телепаты. Так всегда кажется, что "ты должен догадаться". Через полтора года я уже, может, и понимаю, где мне надо догадаться. Вижу признаки, типа: "Какой сейчас день? А, у тебя ПМС. Понял, значит следующие пять дней мы проводим в другом режиме". Это, кстати, очень важно.





Никита Ефремов и Мария Ивакова

Я ревнивый. Но я себе просто запретил ревновать. Я поговорил с одним мудрым человеком, и он сказал: "Просто запрети себе это и все". Тоже если ревность подразобрать — это значит "мое, не отдам". А с чего оно мое? То есть это опять моя какая-то слабость, самооценка. Я не хочу быть неуверенным в себе.





О гнете звездной фамилии

Пока я об этом думаю, это, конечно, тяжело. Когда я занимаюсь какими-то фантомами в моей голове, мол, "что обо мне подумают". Я очень много трачу энергии на эти думания. Как только фокус внимания оттуда убирается, вообще пофиг. Ну это же не случайно так произошло, что я родился в такой семье. Значит, мне доверили этот урок.





Никита и Михаил Ефремовы

Меня сначала это не парило, потом поступил в институт — начало парить. Потом я понял, что это реальность, — глупо, если я буду этому сопротивляться. Меня все равно иногда это напрягает. Мол, "что это меня не воспринимают, я вообще-то отдельная личность!". Страх быть каким-то маленьким.

Может, у меня и были какие-то мысли о смене фамилии, особенно в острые моменты моих переживаний, но сейчас нет.





О причинах развода с Яной Гладких

Я потом долго смотрел на эту ситуацию. Она была очень важна для моего развития. Влюбился и все такое, но все-таки жениться — это какой-то другой шаг, мне кажется. Мной он тогда воспринимался как такой серьезный шаг. И возможно это была такая штука, что я чего-то хочу доказать родителям, которые развелись рано. Я уверен, что я не был готов на тот момент к женитьбе, к совместной жизни. На тот момент я в принципе занимался собой. У меня была такая картинка: жена, загородный дом, камин. Довольно типичная картинка, впитанная где-то в детстве через масс-медиа и американские фильмы.





Никита Ефремов и Яна Гладких

Мы развелись где-то через год. Брак — это вещь серьезная и ответственная. Мне кажется, мы оба не были готовы, у нас был какой-то беспорядок с границами. Есть замечательная фраза: "Границы — это то расстояние, с которого я могу одинаково любить и себя, и тебя". И сейчас для меня в идеале любовь — это не какое-то смешивание, типа "мы должны быть всегда вместе" и все такое. А у нас были очень смешанные границы, какое-то слияние очень сильное: то я хотел, чтобы она слишком была моей, то она что-то хотела. 100 процентов это тогда был эгоцентризм с моей стороны во всем. Я жил в том, что есть я и какие-то мои потребности. Я вообще не понимал, что такое партнерские отношения. На мой взгляд, в детстве я получил много установок про эти расстояния и границы.





О разводе первая заговорила она, а я вошел в новый цикл — жертвы. Мол, "какой ужас, меня никто не понимает, я страдаю, все отвратительно, Боже, за что?". Сейчас я со стороны вижу, что, может, мне очень хотелось пострадать. Я нашел оправдание тому, что могу напиться или что-то пропустить.





Яна Гладких

О наркотической и алкогольной зависимостях

Я не считаю, что алкоголь и наркотики являются причиной. На самом деле, в какой-то момент они являются решением проблемы: мне изначально плохо, и этим я решаю проблему. Проблема не в этом, а в том, что у меня внутри. Надо сначала признать, что зависимость есть. В этот момент ты понимаешь, что внутри тебя дыра, и ты все время пытаешься ее чем-то закрыть. И чем дольше ты это делаешь, тем большее озеро говна открывается, но через него надо пройти. Только через боль, только через рост.





Никита Ефремов

Я скрывал боль, что не дай бог кто-то увидит, что я слабый. Я не принимал себя, не любил. Пока я считаю, что та проблема, которая существует, только моя, и я должен решить ее сам, я остаюсь наедине со своими страхами, а страхи любят темноту. Я не гарантирую, что как только ты их выведешь на свет, они сразу растворятся. Но надо открываться и просить о помощи.