Новая маркировка семян. Теперь нужно самому считать срок всхожести

Анастасия Иванова

Все мы покупаем семена. Конечно, какие-то берем у подруг, знакомых, какие-то делаем сами. Но процесс трудоёмкий, довольно долгий, поэтому большинство семян мы все же покупаем. На что в первую очередь мы обращаем внимание, при покупке семян? Ну, если не брать в расчет производителя? Конечно на срок годности, ведь у каждой культуры он свой, индивидуальный. Хочу вас огорчить. Совсем недавно принята новая маркировка семян, теперь на пачке не будет проставляться срок годности.

Вернее, немного не так. Теперь производитель не должен писать, до какого времени семена пригодны к посадке. Но в обязательном порядке на пачке будет указываться год сбора семян и дата их упаковки. То есть, при покупке вы должны хотя бы примерно представлять, какая культура сколько лет остается всхожей.

Опытные садоводы, те, кто занимается огородом не один год, прекрасно помнят и знают эти сроки. К тому же они знают, что большинство семян, если их хранение было правильным, сохраняют свою всхожесть на протяжении длительного времени и после окончания, так сказать, официального срока всхожести. Так что не спешите избавляться от всех семян, которые у вас вышли из своего возраста.





Что делать тем, кто не настолько опытен, чтобы знать эти самые сроки для каждой культуры? Как вариант — заучить наизусть или сохранить нашу статью в закладки, чтобы в нужный момент всегда была возможность подсмотреть.

Начнем с растений, у которых срок годности или, если быть более точным — всхожести, самый маленький.

Всего 3 года можно хранить семена: петрушка, ревень, укроп, щавель, пастернак. Как вы видите, в основном — это зелень. Может быть такое отступление поможет сохраниться в памяти сроку всхожести этих семян.

Следующими будут культуры, всхожесть которых гарантированно сохраняется на протяжении 4х лет: лук батут, лук порей, лук репчатый, морковь, салат любого сорта.

Теперь пятилетники: баклажан, капуста, перец, шпинат. Перец, конечно, тоже любого сорта.

6 лет будут сохранять всхожесть: горох, редис и редька.

7 лет спокойно хранятся: бобы, кукуруза, свекла, тыква, фасоль.

Ну, и самые долгожители, которые могут хранить всхожесть на протяжении 8-ми лет: арбуз, дыня, кабачок, огурец, томат.

Это признанные сроки, но я повторюсь, если правила хранения соблюдены, то семена могут хорошо всходить спустя и год, и два после того, как срок их хранения закончился. Будьте внимательны при покупке новых семян, хотя несколько лет старые семена свое место на рынке не отдадут.