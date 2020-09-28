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Новый препарат восстанавливает оболочки нервных волокон при рассеянном склерозе. Но использовать его для лечения нельзя

Новый препарат восстанавливает оболочки нервных волокон при рассеянном склерозе. Но использовать его для лечения нельзя

В ходе клинических испытаний, проведенных в Кембриджском университете, было подтверждено, что противораковый препарат бексаротен восстанавливает защитные миелиновые оболочки нервных волокон, которые разрушаются при рассеянном склерозе. Но из-за сильных побочных эффектов применить его при лечении этой болезни нельзя. Тем не менее врачи считают, что обнаружение такого воздействия бексаротена приближает их к созданию эффективного лекарства от рассеянного склероза. О достигнутых результатах ученые сообщили на MSVirtual2020 — совместной конференции Европейского и Американского комитетов по лечению и исследованиям рассеянного склероза.

Рассеянный склероз относится к аутоиммунным заболеваниям, при которых деятельность Т-клеток иммунной системы по каким-то причинам направляется не против проникших в организм патогенов, а против здоровых тканей организма. При этой болезни разрушаются миелиновые оболочки нервных волокон в спинном и головном мозге, что ведет к постепенному нарастанию неврологических нарушений: потере кожной чувствительности, нарушениям зрения, тремору, нарушениям координации движений и так далее. Полностью излечить рассеянный склероз современные врачи не могут. Пока они в состоянии только замедлить развитие болезни.

В нынешнем исследовании впервые удалось добиться «ремиеланизации» у пациентов с ранней стадией рассеянного склероза. Восстановление оболочек было подтверждено при помощи сканирования мозга и тестов, показавших возрастание скорости прохождения нервных импульсов. Однако у препарата имелись серьезные побочные эффекты, от заболевания щитовидной железы до повышенного уровня жиров в крови, которое могло повлечь опасную болезнь поджелудочной железы. «Прискорбно, что это не тот препарат, который мы сможем использовать, но приятно, что восстановление возможно, и это увеличивает наши надежды на еще одно исследование, которое мы надеемся начать в этом году», — говорит профессор Аласдер Коулз (Alasdair Coles).

Новое клиническое испытание, о котором упомянул профессор Коулз, будет оценивать эффективность комбинации двух лекарств: известного противодиабетического средства метформина и антигистаминного препарата клемастина. В прошлом году профессор Робин Франклин (Robin Franklin) из Кембриджского института стволовых клеток Wellcome-MRC обнаружил, что эта комбинации лекарств вызывает ремиелинизацию у животных. Предполагается, что метформин воздействует на стволовые клетки в центральной нервной системе и стимулирует превращение из в олигодендроциты — клетки, производящие миелин.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

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