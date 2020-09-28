Нумерологический прогноз: какие дни в октябре 2020 года будут удачными

Вадим Карасев

Нумерология — наука о числах. Эксперты в этой области дали свой прогноз о том, каким будет грядущий октябрь и какие дни этого месяца можно считать благоприятными.

Эксперты сайта dailyhoro.ru называют октябрь месяцем больших возможностей и удачи. Числа в этом плане сыграют далеко не самую последнюю роль. Старайтесь нести в мир добро и свет, а также следовать пяти важным принципам визуализации, и вы увеличите свои шансы на успех в этом месяце.

Число-покровитель октября

Чтобы понять, какое число будет править бал в октябре, необходимо провести простые нумерологические расчеты. Нужно сложить номер месяца с цифрами года. Октябрь — десятый по счету месяц, поэтому получаем: 1+0+2+0+2+0=5. Месяц пройдет под управлением Пятерки. Это символ гармонии и равенства, а также число, помогающее человеку постигать тайны мироздания и природы.

Данный месяц окажется благоприятным для людей, которые умеют не сдаваться, встретив на своем пути трудности. Большие проблемы могут быть у тех, кто вечно бросает начатые дела, чуть завидев на горизонте проблемы и неурядицы. Нет ничего невозможного, особенно сейчас, когда энергия чисел благоволит новым начинаниям.

Лучшие талисманы октября: число пять отлично сочетается с такими цветами, как бордовый, темно-синий, бирюзовый. Эти оттенки будут самыми благоприятными. Из камней-талисманов стоит отдавать предпочтение минералам стихий Огня и Воздуха. К ним относятся сердолик, янтарь, топаз, сапфир, тигровый глаз, розовый кварц.

Самые лучшие и удачные дни октября

5 октября: число Пять в этот день будет править безраздельно. У большинства людей появится возможность побороть страхи и изменить свою жизнь самым кардинальным образом. Это прекрасный день для любовных признаний, начала новых отношений. В деловой сфере можно смело браться за новые дела, посещать собеседования и важные встречи.

10 октября: зеркальная дата всегда является удачным днем. 10 число — это эквивалент Единицы, а Единица отлично сочетается с Пятеркой, потому что оба числа любят новые начинания, дают поддержку амбициозным людям. Это будет прекрасный день для получения новых знаний и навыков. Можно смело совершать дорогостоящие покупки, давать обещания людям.

14 октября: в этот день также можно следовать основным жизненным принципам Пятерки, но стоит обязательно сбалансировать свои дела, уделив внимание как любви, так и работе. Еще в этот день желательно заняться домашними делами. Нумерологи настоятельно не рекомендуют 14 числа отправляться в дальнюю дорогу, в командировку. Легкие прогулки и поездки в черте города будут очень кстати.

23 октября: этот день можно считать одним из самых насыщенных в октябре. Вместо того, чтобы постоянно общаться с людьми, эксперты рекомендуют сфокусироваться на себе и своих личных делах. Можно и даже нужно побыть немного в уединении и подумать. Наличие Тройки в числе 23 означает, что особое внимание стоит уделить духовным практикам и получению новых знаний.