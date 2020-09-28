«Она не только белая»: Гималайская соль: Чем она отличается от обычной пищевой
Не многие знают о существовании и тем более о полезности розовой гималайской соли. Она есть далеко не в каждом доме и те, кто слышат о ней впервые задаются вопросами какая от нее польза, чем она отличается от обычной пищевой соли, и может ли гималайская розовая соль навредить организму. Именно об этом мы сегодня и поговорим.
Гималайскую розовую соль используют не только в кулинарии, но и в косметологии и медицине. Розовый цвет у соли не спроста, в её составе находится оксида железа, которое и придает такой нежный оттенок. Розовая соль — это совершенно натуральный продукт, который приносит много пользы для организма.
Содержание
1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Противопоказания
Пищевая ценность
Белки 0.1 г.
Жиры 0.1 г.
Углеводы 0.7 г.
Калорийность 5 ккал (на 100 г.).
Химический состав
Калий.
Кальций.
Кремний.
Натрий.
Магий.
Хлор.
Железо.
Йод.
Кобальт.
Марганец.
Молибден.
Селен.
Фтор.
Хром.
Цинк.
Полезные свойства
У розовой соли полезных свойств не мало так как ее используют в разных направлениях. Большое содержание хлора помогает людям, страдающим самой, а также розовая соль помогает избавиться от сильного стресса. Помимо этого, гималайская розовая соль:
Нормализует сердечно-сосудистую систему.
Выводит из организма вредные шлаки и токсины.
Предотвращает образование кожных заболеваний.
Нормализует давление.
Помогает организму бороться с гриппом и простудой.
Устраняет герпес.
Нормализует работу щитовидной железы.
Улучшает работу ЖКТ.
Большим плюсом розовой соли является то, что она не вызывает изжоги. Ее можно добавлять в пищу при беременности так как она не только устраняет отеки, но и положительное влияние оказывает на плод.
Что касаемо детского возраста то можно добавлять розовую соль детям с разрешения доктора. При положительном ответе соль не только защитит ребенка от простудных заболеваний, но и нормализует эмоциональное состояние.
Противопоказания
Гималайская розовая соль имеет противопоказания, хоть их и мало, но знать их необходимо.
Индивидуальная непереносимость.
Заболевания сердечно-сосудистой системы в тяжёлой стадии.
Также при чрезмерном употреблении может задерживаться соль в организме, что приведет к сильным отекам и потере вкуса.
Ну и напоследок чем же отличается обычная пищевая соль от розовой гималайской? Дело в том, что обычная соль подвергается термической обработка, которая полностью уничтожает все полезные свойства. Именно поэтому все те, кто знаком с розовой солью предпочитают именно ее.