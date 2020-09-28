Пациентов с признаками COVID-19 начнут проверять на грипп

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Правила, которым должны следовать больницы во время эпидемии коронавирусной инфекции, теперь касаются лечения пациентов не только с COVID-19 и пневмонией, но и с тяжёлыми и осложнёнными формами гриппа. Новая редакция соответствующего приказа Минздрава вступает в силу 28 сентября.

Теперь пациентам с признаками ОРВИ кроме теста на коронавирус также будут проводить анализы на грипп. До получения результатов больных будут держать в боксах или палатах со шлюзом. Если тест на ковид будет отрицательным, пациента с гриппом переведут в двух- или четырёхместную палату. Если коронавирус подтвердится, пациента отправят лечиться в профильную больницу.

В помощь врачам на базе НИИ гриппа им. Смородинцева будет создан второй Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжёлых форм гриппа. Эксперты будут консультировать медиков из любых больниц, где лечат пациентов с подозрением на COVID-19.

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