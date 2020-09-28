Переговоров нет и не будет: В Баку уверены, что Россия не придет в Карабах

Анастасия Иванова

О боевых действиях в Нагорном Карабахе и возможном вовлечении в конфликт Турции и России корреспондент ИА Newstes поговорил с азербайджанскими политологами Эмилем Мустафаевым и Ильгаром Велизаде.

— Турция ограничится лишь заявлениями в поддержку Азербайджана, или Анкара предпримет конкретные шаги поддержки Баку?

Эмиль Мустафаев: Турция никогда не ограничивается дежурными заявлениями в поддержку Азербайджана. Анкара и Баку на всех площадках поддерживают друг друга. Достаточно провести экскурс в историю, чтобы убедиться в том, что Турция и Азербайджан — братские народы в прямом смысле того слова и всегда стояли рядом.

В данном случае, да, мы вновь видим серьезную поддержку Анкары, она для нас важна. У нас есть достаточно широкое сотрудничество в военно-технической сфере, наши страны проводили беспрецедентное количество учений, о роли армии Турции среди армий стран НАТО все знают. Премьер Армении уже в испуге призвал сообщество «остановить» Турцию. Но Анкара в конфликт не станет вмешиваться до тех пор, пока этого не сделает Россия. А пока что мы видим достаточно сдержанную позицию Москвы.

Ильгар Велизаде: Турция предпримет какие-то шаги, если Азербайджан официально обратится к Анкаре. Пока таких обращений не было и ожидать подобных обращений не приходится, поэтому я не думаю, что Турция в военной форме окажет нам помощь. По крайней мере сейчас в этом нет необходимости.

— Как Россия будет реагировать на эскалацию? Сможет ли Москва остановить боевые действия?

Эмиль Мустафаев: Дело в том, что Москва по своей вине и по вине армянских лоббистов оказалась в плохом положении. Баку неоднократно обращался к России с призывом прекратить вооружать Армению, помочь в решении конфликта, в вопросе возвращения собственных территорий.

Мы проделали большую работу на московском треке, мы доказали, что являемся надежными партнерами, что не строим козней за спиной, в отличие от других соседних стран. Достаточно напомнить один факт: отношение к русскому языку. Русские школы в нашей стране по-прежнему остаются, их никто не закрывает. Но что вы видим в итоге? Полный игнор и продолжение отправки «строительных материалов» в Армению. Даже после заявления Баку о том, что нас не удовлетворили объяснения российской стороны, никаких выводов в Москве не было сделано, там не удосужились успокоить Баку, а поставки «стройматериалов» продолжались до сентября.

И все это происходило на фоне систематических атак российской стороны на новые власти Армении, кремлевские СМИ посвящали свои передовицы тому, что в Армении правит «Сорос», вот Пашинян арестовывает «друзей России» и т. д. То есть, нам сложно было понять логику действий Москвы. Возможно, поддержку Еревану лоббировали определенные круги, но это не меняет результат возникшей ситуации. Азербайджан всегда играл со своими партнерами открыто и требовал того же взамен.

Важно также понимать, что сложилась абсолютно новая ситуация, где ясно одно — Россия больше не является доминантом в регионе. Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что Москва на этот раз никаких действий не предпримет, у нее множество проблем, на четвертый фронт — после Ливии, Навального, Беларуси — у нее просто не хватит сил. Да и иначе она окончательно потеряет союзников в лице Азербайджана и Турции.

Ильгар Велизаде: Россия обращается к сторонам конфликта остановить боевые действия. Но на данный момент можно сказать, что Россия в ситуацию не вмешивается, и российские военные не выступают на стороне Армении. Военные действия разворачиваются на территории Азербайджана. Информации о том, что на армянской стороне есть российские военные силы, тоже нет. Я думаю, что ситуация позволяет говорить о том, что она не будет вмешиваться на армянской стороне и будет призывать стороны прекратить огонь.

— Как вы оцениваете заявление посольства США? Вашингтон был осведомлён о будущей эскалации?

Эмиль Мустафаев: Безусловно, американцы были в курсе. И их сообщение можно было считать сигналом.

Ильгар Велизаде: Я думаю, что никто не был осведомлен данной информацией поскольку характер заявлений говорит о том, что действия армянской стороны вынудили азербайджанскую сторону отвечать. Понятно, что Азербайджан не мог знать, когда и в каком направлении начнется конфликт. С другой стороны, сам Азербайджан тоже никого не информировал бы заранее.

Как эта эскалация повлияет на переговорный процесс? Можно ли считать, что переговоры окончательно зашли тупик и больше нет возможности мирного урегулирования конфликта?

Эмиль Мустафаев: Переговоров, как и возможности мирного урегулирования конфликта, больше нет и не будет. Терпение азербайджанского народа не беспредельно. 30 лет — достаточно большой срок, отведенный для переговоров, которые из года в год рушились властями Армении и окончательно были разорваны премьером Пашиняном. Президент Алиев, имеющий беспрецедентную поддержку населения, продемонстрировал, как может перейти от слов к делу, Баку посылал сигналы Еревану с призывов прекратить торпедировать переговоры, но эти призывы не были услышаны.

С другой стороны, в азербайджанском обществе чаша терпения была переполнена, очень рады, что день освобождения своих территорий от оккупации, наконец, настал. На этот раз все серьезно, и в скором времени Азербайджан вернет контроль над оккупированной территорий. В этом в стране уже никто не сомневается.

Ильгар Велизаде: После каждой войны наступает мир, и активизируется переговорный процесс. Мы помним первую карабахскую войну, после которой переговорный процесс начал развиваться со скоростью. Мы помним 2016 год, после чего были проведены две встречи. Я думаю, здесь тоже какого-то оригинального сценария не будет, и переговорный процесс будет возобновлен, но уже на новых условиях с учетом поменявшихся военно-политических реалий в регионе.