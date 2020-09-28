Помпео о выборах в США: "Русские не повлияют на результат"

Лидия Мартынова

Россия не сможет повлиять на результаты предстоящих 3 ноября выборов в США, заявил госсекретарь Майк Помпео.





"Мы ясно заявили русским, что такого рода действия недопустимы, и я уверен, что мы обеспечим безопасные и защищенные выборы, в которых русские не повлияют на результат", - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу WISC-TV.

Текст интервью распространил госдепартамент.

Москвы наблюдались и в 2016 году, и на промежуточных выборах в 2018 году.





"Я очень уверен, что в 2018 году администрация Трампа защитила голос каждого. И сейчас мы сделаем то же самое", - добавил госсекретарь.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает РФ, Китай и Иран в желании вмешаться в выборы США в 2020 году.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.