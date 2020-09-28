Познер назвал выпады Запада против российской вакцины «идиотством»
Критику на Западе российской вакцины от коронавируса «Спутник V» телеведующий Владимир Познер объясняет тем, что «политика берет верх над разумом». Комментарий опубликован на сайте Познера.
Отвечая на вопрос о скепсисе Запада по поводу российской вакцины, телеведущий заявил:
Напомним, в ответ на критику вакцины «Спутник V» в США, посольство Россией в этой стране заявило: «Спасайте жизни американцев. Боритесь с Covid-19, а не с русской вакциной».
Как сообщало ИА Newstes , «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, сейчас идут пострегистрационные испытания препарата. По прогнозу министра здравоохранения России Михаила Мурашко, массовые поставки вакцины от коронавируса в регионы страны возможны уже в конце октября — ноябре.