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Познер назвал выпады Запада против российской вакцины «идиотством»

Познер назвал выпады Запада против российской вакцины «идиотством»

Критику на Западе российской вакцины от коронавируса «Спутник V» телеведующий Владимир Познер объясняет тем, что «политика берет верх над разумом». Комментарий опубликован на сайте Познера.

Отвечая на вопрос о скепсисе Запада по поводу российской вакцины, телеведущий заявил:

«У меня нет повода думать, что, объявляя о создании антивируса, наши ученые пошли на обман людей. Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди как Собянин обманывают общественность. Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так».

Напомним, в ответ на критику вакцины «Спутник V» в США, посольство Россией в этой стране заявило: «Спасайте жизни американцев. Боритесь с Covid-19, а не с русской вакциной».

Как сообщало ИА Newstes , «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, сейчас идут пострегистрационные испытания препарата. По прогнозу министра здравоохранения России Михаила Мурашко, массовые поставки вакцины от коронавируса в регионы страны возможны уже в конце октября — ноябре.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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