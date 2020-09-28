Прямо в театре! Погиб актер Никита Логинов

Анастасия Иванова

В Москве на 57-м году жизни скончался российский актер Никита Логинов, известный по ролям в «Антикиллере», «Последний мент», «Адвокат-9», «Неудача Пуаро» и «Московской саге«. Ему было 56 лет.

Артисту стало плохо, когда он выходил из театра «Около дома Станиславского» в центре Москвы, где он работал руководителем художественно-постановочной части.

Никита Логонов резко почувствовал себя плохо прямо на ступеньках: он упал и перестал дышать. Очевидцы тут же вызвали актеру врачей и полицию. Однако медики, которые приехали на место, констатировали смерть. По данным СМИ, предварительной причиной скоропостижной смерти стал сердечный приступ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, Никита Логинов окончил режиссерский факультет Московского института культуры в 1990-м. Еще обучаясь в институте культуры, актер дебютировал в фильме «Мы — ваши дети«. Последние годы Никита Логинов служил в Молодежном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского».

Информация о месте и дате прощания с именитым артистом пока не поступала. Следите за новостями.

Выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего.

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