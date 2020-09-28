Путин проведет совещание с правительством во вторник

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин во вторник планирует провести совещание с членами правительства, на нем, скорее всего, будет затронут вопрос коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По-моему, социальный контракт завтра будет профильным вопросом. Но, конечно, как всегда, прежде всего, Путин обсудит текущие актуальные вопросы. С большой долей уверенности могу предположить, что какой-то обмен по эпидемиологическим делам состоится", - сказал он.