Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин рассказал об атомном потенциале России

Путин рассказал об атомном потенциале России
Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы, говорится в поздравлении президента Владимира Путина по случаю Дня работника атомной промышленности. Ролик показали в эфире телеканала "Россия 24"


"История доказывает, что прорывные достижения в такой сложной сфере, как атомная индустрия, не бывают случайными: за ними стоят научные и инженерные школы, системная работа десятков предприятий и тысяч людей, качественное образование и система подготовки кадров", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что динамичное развитие отечественного атомного комплекса сегодня, а также восстановление престижа и привлекательности для молодежи работы в этой сфере доказывают, что "такой потенциал у России есть".


"И мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века", — добавил Путин.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Армения объявила военное положение, идет всеобщая мобилизация
Армения объявила военное положение, идет всеобщая мобилизация
Баку заявил о сотнях погибших армянских военных
Баку заявил о сотнях погибших армянских военных
Путин рассказал об атомном потенциале России
Путин рассказал об атомном потенциале России
Нумерологический прогноз: какие дни в октябре 2020 года будут удачными
Нумерологический прогноз: какие дни в октябре 2020 года будут удачными
Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики
Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Стало известно, кто заменил Хэнка Азарию в новом сезоне "Симпсонов"
Стало известно, кто заменил Хэнка Азарию в новом сезоне "Симпсонов"
Ви из BTS плакал, получив письмо 9-летнего ребенка-аутсайдера
Ви из BTS плакал, получив письмо 9-летнего ребенка-аутсайдера
Трамп о Нагорном Карабахе: «Посмотрим, сможем ли мы это остановить»
Трамп о Нагорном Карабахе: «Посмотрим, сможем ли мы это остановить»
Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку
Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку
Среди погибших армянских военных есть женщина
Среди погибших армянских военных есть женщина
Переговоров нет и не будет: В Баку уверены, что Россия не придет в Карабах
Переговоров нет и не будет: В Баку уверены, что Россия не придет

Топ на сегодня

Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке
Намджун оставил откровенное послание АРМИ о камбэке
Страшная трагедия в семье Тэхэна
Страшная трагедия в семье Тэхэна
Загорелся болид: гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновят
Загорелся болид: гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновят
5 самых опасных дней в октябре 2020 года
5 самых опасных дней в октябре 2020 года
Выживший курсант рассказал, что спасло его при крушении Ан-26 на Украине
Выживший курсант рассказал, что спасло его при крушении Ан-26 на

Еще по теме

Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики
Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником
Путин: Россия может стать крупнейшим производителем продовольствия в мире
Путин: Российские дипломаты достойно отстаивают интересы страны