Путин рассказал об атомном потенциале России

Лидия Мартынова

Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы, говорится в поздравлении президента Владимира Путина по случаю Дня работника атомной промышленности. Ролик показали в эфире телеканала "Россия 24"





"История доказывает, что прорывные достижения в такой сложной сфере, как атомная индустрия, не бывают случайными: за ними стоят научные и инженерные школы, системная работа десятков предприятий и тысяч людей, качественное образование и система подготовки кадров", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что динамичное развитие отечественного атомного комплекса сегодня, а также восстановление престижа и привлекательности для молодежи работы в этой сфере доказывают, что "такой потенциал у России есть".

"И мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века", — добавил Путин.