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Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики

Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики

Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, отвечая на геополитические и технологические вызовы, говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина по случаю Дня работника атомной промышленности.

«История доказывает, что прорывные достижения в такой сложной сфере, как атомная индустрия, не бывают случайными — за ними стоят научные и инженерные школы, системная работа десятков предприятий и тысяч людей, качественное образование и система подготовки кадров», — говорится в поздравлении работникам отечественной атомной отрасли.

Президент поблагодарил работников атомной отрасли России за отличную и результативную работу, пожелал им новых успехов, здоровья и самого лучшего.

«Сегодняшнее динамичное развитие отечественного атомного комплекса, то, что работа здесь вновь стала престижной, привлекательной для молодежи, доказывает, что такой потенциал у России есть, и мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века», — подчеркнул президент России.

Российская атомная отрасль отмечает в 2020 году свое 75-летие. Сейчас госкорпорация «Росатом» входит в десятку крупнейших компаний России. В контуре управления Росатома — около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 250 тысяч человек.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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