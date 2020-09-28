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Рачков: гуманитарное измерение сотрудничества важно наряду с экономикой

Рачков: гуманитарное измерение сотрудничества важно наряду с экономикой
На VII Форуме регионов Беларуси и России, проходящем в эти дни в Минске, ожидается подписание коммерческих контрактов на сумму от 700 до 750 миллионов долларов; наряду с торгово-экономическим сотрудничеством, для отношений между двумя странами чрезвычайно важно и гуманитарное измерение форума, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Сергей Рачков.


"Мы, конечно, отдаем приоритет экономике, развитию торгово-экономического сотрудничества, но гуманитарное измерение – тоже очень важное. И важно, что большинство соглашений, подписанных в рамках форума, реализуются. На нынешнем - планируется подписание коммерческих контрактов на сумму от 700 до 750 миллионов долларов. Большое внимание уделяется развитию промышленной кооперации, взаимодействию в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Перед нами стоят значительные задачи по итогам встречи двух президентов в Сочи. И мы уверены, что и этот форум даст дополнительный импульс проработке многих вопросов", - сказал Рачков по итогам заседания Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации, прошедшего в понедельник в рамках форума.

Он также подчеркнул значимость ключевой темы форума, наряду с другими вопросами сотрудничества в гуманитарной сфере.


"Форум посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и все его пять секций так или иначе рассматривали тематику взаимодействия наших стран в области патриотического воспитания, противодействия героизации нацизма. Мы подводили итоги мероприятий, посвященных 75-летию Победы, которые запланировали на шестом форуме и реализовали в течение года. Завтрашнее заседание мы посвятим приданию импульса и совершенствованию работы по формированию Союзного государства. Надо сказать, что очень многие проекты, которые обсуждались сегодня, так или иначе касаются взаимодействия в его рамках", - подчеркнул Рачков.

Отдельные из них финансируются из союзного бюджета, напомнил сенатор. В частности, это проекты в области образования, научно-технического взаимодействия, медицины, сельского хозяйства.

# Россия
По материалам: ria.ru

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