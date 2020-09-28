Ряд руководителей правительства Камчатки покидает посты

Лидия Мартынова

Два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства Камчатского края покидают посты, сообщил на оперативном совещании в понедельник глава региона Владимир Солодов.

Набравший на выборах 13 сентября 80,51% голосов Солодов 21 сентября вступил в должность губернатора. Он запустил реформу структуры правительства региона, которая сократит общее число органов исполнительной власти с 37 до 31.

"Мы формируем новую структуру органов власти… На этой неделе соответствующие назначения будут проведены... Целый ряд руководителей, которые длительное время выполняли свои обязанности, покидают состав правительства. Это (врио первого вице-губернатора Камчатского края) Ирина Леонидовна Унтилова в связи с выходом на пенсию", - сказал губернатор на совещании, которое транслируется в прямом эфире.

Также Солодов отметил, что врио заместителя председателя правительства Камчатского края - министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров переходит на новое место работы. Также уходит врио вице-губернатора региона Дмитрий Латышев.