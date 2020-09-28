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Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила сбор и анализ предложений по совершенствованию Единого государственного экзамена, сообщает Рособрнадзор.

Предложения поступили от участников экзаменов, их родителей и учителей по итогам экзаменационной кампании 2020 года.

Сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ проводится Рособрнадзором ежегодно после завершения основного периода экзаменов.

«Это дает нам возможность получить обратную связь от участников и организаторов ЕГЭ, отобрать перспективные идеи по совершенствованию процедуры и содержания экзаменов. В 2020 году поступило около 80 предложений, большинство из которых носит технический характер. Таким образом, мы видим, что, несмотря на сложные условия, в которых ЕГЭ проводился в этом году, серьезной обеспокоенности по поводу организации экзаменов в обществе нет. Все поступившие предложения проанализированы и обсуждены и по возможности будут приняты к сведению при проведении ЕГЭ в следующем году», – отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

В ведомстве сообщили, что в числе поступивших писем были предложения, касающиеся организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), оснащения ППЭ кондиционерами, организации экзаменационных пунктов на базе независимых центров и частных образовательных учреждений в странах СНГ. Также поступили предложения отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы.

Два из поступивших предложений касались организации ЕГЭ по информатике и ИКТ, который с 2021 года будет проводиться в компьютерной форме. Поступили также предложения увеличить продолжительность экзаменов по отдельным предметам, организовать многократную сдачу ЕГЭ в течение года, частные предложения по изменениям в контрольных измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ и шкалах перевода первичных баллов в тестовые. Предложение об увеличении времени выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по биологии уже учтено: в 2021 году экзамен будет идти на 20 минут дольше. Были предложения и по использованию на ЕГЭ словарей и калькуляторов, печати дополнительных бланков ответов.

Традиционно поступили просьбы по обновлению Открытого банка заданий ЕГЭ на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и организации консультаций с разработчиками экзамена. Открытый банк заданий пополняется ежегодно.

Кроме того, на сайте ФИПИ традиционно перед началом учебного года были опубликованы демоверсии контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2021 года. В октябре Рособрнадзором будут проводиться видеоконсультации с разработчиками ЕГЭ по всем учебным предметам.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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