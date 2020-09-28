Россия может себе позволить повышение ставки налога для богатых до 30%, считает Катасонов

Алексей Вольцев

Инициатива о повышении до 15 процентов ставки по НДФЛ для лиц, чьи доходы превышают пять млн рублей, правильная с точки зрения вектора изменения налоговой системы, но она недостаточно отвечает вызовам времени. Об этом сказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в пресс-центре «Парламентской газеты».

Соответствующий законопроект Правительства сейчас готовится к процедуре первого чтения.

«Прогрессивная шкала налогообложения — это нормальный вид налогообложения физических лиц», — отметил Катасонов. В Европе, по его словам, почти не осталось стран, где бы применялась плоская шкала налогообложения. «Нет в мире такого подхода, что все платят одинаково. Мы должны это услышать и применить пусть не такую схему как во Франции, где с определённого порога ставка доходит до 70 процентов. Но хотя бы 30 процентов Россия может себе позволить», — считает Катасонов. В то же время, для людей, у которых зарплата на уровне прожиточного минимума, должна быть установлена нулевая ставка по НДФЛ, отмечает он. Соответствующее предложение, по его словам, содержится в инициативе ЛДПР.

25 сентября в СМИ сообщалось, что депутаты от ЛДПР выступили за обнуление ставки НДФЛ для граждан, получающих менее 20 тысяч рублей в месяц. Данная поправка будет предложена при рассмотрении законопроекта о повышении налога на доходы более пяти млн рублей, рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил с 1 января следующего года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13 до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Президент отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями. На прошлой неделе кабинет министров внёс соответствующую инициативу в Государственную Думу.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров 21 сентября отметил, что законопроект о повышении ставки НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей с текущих 13 процентов до 15 процентов в год будет рассмотрен Госдумой до 1 октября, но сначала инициативу должны оценить регионы.

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