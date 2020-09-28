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Россия вернула в Армению свои войска с учений "Кавказ"

Россия вернула в Армению свои войска с учений "Кавказ"

Российские войска в Армении вернулись на место своей постоянной дислокации, сообщили в Южном военном округе. До этого они принимали участие в учениях на территории Абхазии.

В пресс-службе ЮВО отметили, что в ходе стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" проверялся в первую очередь руководящий состав и органы управления округа. Отрабатывалась также готовность России и партнеров к защите национальных интересов. В настоящий момент все военнослужащие вернулись на места постоянной дислокации, в т.ч. на территории Армении.

Утром 27 сентября вновь разгорелась "горячая" фаза конфликта Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта: так, в Баку говорят, что армянские силы атаковали населенные пункты около Карабаха и убили гражданских, а в Ереване напротив утверждают, что атаку в этом же районе начали азербайджанские ВВС. Азербайджан официально заявил о старте масштабной контрнаступательной операции. В Карабахе в ответ сообщили о введении военного положения, а вскоре премьер-министр Никол Пашинян объявил о начале войны с Азербайджаном. Ведется мобилизация.

Ранее Ruposters публиковал видео, на котором армянские военные уничтожают танки противника.

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По материалам: uposters.ru

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