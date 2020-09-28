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Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге

Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге

Знание математики определяет развитие общества, а интеллектуальные состязания помогают школьникам развивать свои таланты и добиваться успеха. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на торжественной онлайн-церемонии закрытия 61-й Международной математической олимпиады для старшеклассников. Российская сборная завоевала на состязании две золотые и четыре серебряные медали и заняла второе место в неофициальном командном зачёте после Китая, информирует пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.
В этом году Международную математическую олимпиаду впервые принимал Санкт-Петербург. Состязание прошло в дистанционном формате и объединило более 600 юных математиков из 108 стран. Площадкой для проведения олимпиады стал Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена.

На торжественной онлайн-церемонии закрытия олимпиады министр просвещения Сергей Кравцов поздравил всех её участников.

«61-я Международная математическая олимпиада подарила нам общение с талантливыми и увлеченными учениками из разных стран мира, способными много работать, чтобы добиться блестящих результатов в жизни и будущей профессии», – сказал Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул, что интеллектуальные соревнования помогают талантливым ребятам ещё в школе «раскрыть новые грани своей личности, обрести уверенность в себе и получить дополнительный стимул для дальнейшего развития».

Глава Минпросвещения особенно поблагодарил всех учителей, которые дают ребятам качественные знания и помогают добиваться успеха.

«Учитель не только ведёт свой предмет, он и воспитывает, и помогает ученикам в решении тех или иных задач. Многие ученики ориентируются на своего учителя, от него зависит качество образования и успех каждого школьника», – отметил Сергей Кравцов.

Министр также поблагодарил всех, кто «обеспечивал проведение олимпиады на высоком профессиональном уровне и сумел создать настоящую атмосферу праздника для детей».

Обладателями медалей стали:

Данила Дёмин (гимназия № 8, Сочи, Краснодарский край) – золото;

Алексей Львов (образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай», Новосибирск) – золото;

Иван Гайдай-Турлов (Пятьдесят седьмая школа, Москва) – серебро;

Антон Садовничий (лицей «Вторая школа», Москва) – серебро;

Данил Сибгатуллин (специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва) – серебро;

Максим Туревский (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург) – серебро.

Во время 61-й Международной математической олимпиады команды школьников из 108 стран соревновались в решении задач из разных областей математики. Участники выполняли задания в более 120 национальных соревновательных центрах, в каждом из которых специальные уполномоченные следили за соблюдением правил проведения олимпиады.

Руководителем сборной России выступил учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов (Санкт-Петербург), заместителями – педагоги московского Центра педагогического мастерства Владимир Брагин и Андрей Кушнир.

Министерство просвещения уделяет большое внимание выявлению талантов и работе с одарёнными детьми на всех уровнях образования, в том числе в области математики. Традиционно российская сборная показывает высокие уровень подготовки и результаты на Международной математической олимпиаде. В прошлом году сборная также завоевала две золотые и четыре серебряные медали в Бате (Великобритания), войдя в шестёрку лучших команд мира по математической грамотности.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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