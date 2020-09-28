Рубль занял третье место по глубине падения к доллару с начала года

Влада Некрасова

Курс рубля в паре с долларом в понедельник подскочил до 79 рублей, рубль по глубине падения к доллару с начала года оказался на третьем месте среди валют развивающихся рынков, потеряв 21,6%, следует из данных торгов Московской биржи.

Сильнее отечественной валюты упали только бразильский реал (-27,8%) и турецкая лира (23,7%), согласно данным торгов на международном валютном рынке форекс.