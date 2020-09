«Шепелев — гей», — Кудрявцева и Собчак раскрыли ориентацию бывшего Жанны Фриске

View this post on Instagram

С большим удовольствием сунул нос на @novoeutrotnt Получилось очень весело. @marinakravets @alinastalina @ul_yanapilaeva @mikhail_belyanin очень классные и очень красивые, попросили время утвердить свои самые красивые фотографии, поэтому на снимках только я 🤷🏼‍♂️ #тнт #тнтонлайн #новыйшепелев