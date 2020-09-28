«Шепелев — гей», — Кудрявцева и Собчак раскрыли ориентацию бывшего Жанны Фриске

Алексей Вольцев

Дмитрий Шепелев часто вступает в конфликты со многими звездами. Чаще всего, разумеется, скандалы возникают на почве смерти его знаменитой жены Жанны Фриске, которая скончалась от онкологии. Многие помнят его разбирательства с отцом ушедшей и то, как некрасиво, по словам друзей Жанны, он поступил с ее семьей.

Лера Кудрявцева, придя на съемочную площадку YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» неоднократно намекала на то, что знает про Дмитрия намного больше, чем полагается публике, однако, отказалась озвучить неоспоримые, по ее мнению, факты, чтобы не портить будущее маленькому сыну Фриске Платону, который будет вынужден услышать много грязи в адрес отца, когда подрастет, если «информация вскроется».

«Все знают одну сторону, а я знаю с другой… менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого»,

— загадочно произнесла Лера и прекратила свою реплику.

Но публика заметила, как Кудрявцева что-то шептала на ушко Ксении Собчак, после чего у зрителей проекта сложилось мнение, что та секретная информация может касаться ориентации Шепелева.

«Шепелев гей?»

— комментируют зрители.

«Именно к этому Лера и вела все время. Сначала говорила, как он издевался над Жанной… Да и доказательств куча тому, как он ненавидит женщин и супругу свою не любил, это очевидно. Почему так может быть? Только потому, что голубой»,

— сделали вывод пользователи сети.Подпишись на нас в Яндекс Новости