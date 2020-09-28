Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Сюткин даст концерт в Москве в честь 25-летия хита "7 тысяч над землей"

Сюткин даст концерт в Москве в честь 25-летия хита "7 тысяч над землей"

Сюткин даст концерт в Москве в честь 25-летия хита "7 тысяч над землей"
Заслуженный артист РФ Валерий Сюткин даст специальный концерт 26 ноября в московском Crocus City Hall в честь 25-летия одной из своих самых популярных песен "7 тысяч над землей", рассказали РИА Новости в понедельник в пресс-службе организаторов мероприятия.

"Услышать знакомые всем песни в живом исполнении можно будет 26 ноября в московском зале Crocus City Hall, где артист даст специальный концерт по очень приятному поводу. В 2020 году хиту "7 тысяч над землей" исполняется 25 лет, и музыкант соберет под одной крышей 7 тысяч своих поклонников, чтобы вместе с ними в атмосфере уюта и единения пропеть знакомые каждому строчки: "Поздний час, половина первого, 7 тысяч над землей", - рассказали в пресс-службе.

Сюткин - известный российский эстрадный певец, заслуженный артист РФ, автор текстов песен для рок-н-ролл группы "Браво", выступления с которой принесли ему широкую известность. Является исполнителем таких популярных хитов, как "Вася", "Московский бит", "Стильный оранжевый галстук", "Любите девушки", "Дорога в облака", "Красавчик" и многих других.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сюткин даст концерт в Москве в честь 25-летия хита "7 тысяч над землей"
Сюткин даст концерт в Москве в честь 25-летия хита "7 тысяч над
Картина Боттичелли будет выставлена на аукцион
Картина Боттичелли будет выставлена на аукцион
5 качеств, которым нужно научиться у детей, чтобы удача не покидала вас никогда
5 качеств, которым нужно научиться у детей, чтобы удача не покидала
Жителям северо-востока Англии запретят ходить в гости из-за COVID-19
Жителям северо-востока Англии запретят ходить в гости из-за COVID-19
Виды, свойства и характеристики линолеума
Виды, свойства и характеристики линолеума
Внучка Людмилы Гурченко подралась с фотомоделью
Внучка Людмилы Гурченко подралась с фотомоделью
Алеся Кафельникова подтвердила роман с Георгием Петришиным — бывшим женихом Светланы Ходченковой
Алеся Кафельникова подтвердила роман с Георгием Петришиным — бывшим
Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге
Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной
В Ставрополье 1300 школьников посетили занятия первого мобильного «Кванториума»
В Ставрополье 1300 школьников посетили занятия первого мобильного
В Оренбургской области открываются 42 центра «Точка роста»
В Оренбургской области открываются 42 центра «Точка роста»
Тамбовская область бьет собственные рекорды по сбору зерновых
Тамбовская область бьет собственные рекорды по сбору зерновых
Более шести тысяч человек уже посетили выставку работ Уорхола в Москве
Более шести тысяч человек уже посетили выставку работ Уорхола в Москве

Топ на сегодня

Переговоров нет и не будет: В Баку уверены, что Россия не придет в Карабах
Переговоров нет и не будет: В Баку уверены, что Россия не придет
Платежные сервисы обслуживать проще с Betatransfer Kassa
Платежные сервисы обслуживать проще с Betatransfer Kassa
В Казахстане начали строительство завода для техники "КамАЗ"
В Казахстане начали строительство завода для техники "КамАЗ"
Могла бы быть ты! Тэхён рассказал, как познакомился с фанаткой
Могла бы быть ты! Тэхён рассказал, как познакомился с фанаткой
Премьера первой оперы-фильма, снятой на iPhone, состоялась в Сети
Премьера первой оперы-фильма, снятой на iPhone, состоялась в Сети

Еще по теме

L’ONE feat. Симфонический оркестр в Crocus City Hall. Концерт LIVE
Концерт Димы Билана в «Руки Вверх! Бар»
Вечерний Ургант - Валерий Сюткин (21.03.2018)
Лазарев и Басков вместе спели в караоке песню группы "Руки вверх"