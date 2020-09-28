Сюткин даст концерт в Москве в честь 25-летия хита "7 тысяч над землей"

Анастасия Иванова

Заслуженный артист РФ Валерий Сюткин даст специальный концерт 26 ноября в московском Crocus City Hall в честь 25-летия одной из своих самых популярных песен "7 тысяч над землей", рассказали РИА Новости в понедельник в пресс-службе организаторов мероприятия.

"Услышать знакомые всем песни в живом исполнении можно будет 26 ноября в московском зале Crocus City Hall, где артист даст специальный концерт по очень приятному поводу. В 2020 году хиту "7 тысяч над землей" исполняется 25 лет, и музыкант соберет под одной крышей 7 тысяч своих поклонников, чтобы вместе с ними в атмосфере уюта и единения пропеть знакомые каждому строчки: "Поздний час, половина первого, 7 тысяч над землей", - рассказали в пресс-службе.

Сюткин - известный российский эстрадный певец, заслуженный артист РФ, автор текстов песен для рок-н-ролл группы "Браво", выступления с которой принесли ему широкую известность. Является исполнителем таких популярных хитов, как "Вася", "Московский бит", "Стильный оранжевый галстук", "Любите девушки", "Дорога в облака", "Красавчик" и многих других.